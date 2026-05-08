A Globo intensificou sua aposta nas novelas verticais, formato que virou fenômeno nas redes sociais. Até novembro de 2026, a emissora já programou sete estreias, com lançamentos mensais.
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O primeiro título será Icônica, estrelado por Aline Dias, ainda sem data definida. Em junho, estreia Então É Amor, escrita por Gustavo Reiz e com Micael Borges, Arianne Botelho e Carla Diaz no elenco.
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Em julho, vem O Acerto de Contas das Gêmeas Trocadas, que marca o retorno de Giulia Gam à Globo após 12 anos. Já em agosto, será lançada Quando o Amor Entra em Campo, com temática esportiva.
Entre setembro e novembro, estão previstas Amor Sob Vigilância, Nas Profundezas do Amor e Herdeira por Dinheiro, Milionária por Vingança, ainda em fase de pré-produção.
O sucesso das produções anteriores explica o investimento: Loquinha ultrapassou 60 milhões de visualizações, e Tudo Por uma Segunda Chance, estrelada por Jade Picon, alcançou números semelhantes. A expectativa é que, em 2027, o volume de produções nesse formato cresça ainda mais.
O texto Globo aposta em sete novelas verticais para ampliar sucesso digital foi publicado primeiro no Observatório da TV.
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