Na reta final, Três Graças empata com Vale Tudo em audiência - (crédito: Observatorio da TV)





Prestes a encerrar sua trajetória na Globo, Três Graças atingiu uma meta interna da produção: igualou a média geral de audiência de sua antecessora, Vale Tudo (2025). O feito confirma que a novela conseguiu segurar o público do horário nobre da emissora.

Nessa quinta-feira (7/5), o folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva registrou 25 pontos na Grande São Paulo, cada ponto equivalente a 199 mil telespectadores. Com isso, a trama chegou a 23 pontos de média desde a estreia, o mesmo índice alcançado pelo remake escrito por Manuela Dias.

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Um detalhe chama atenção: Três Graças obteve share ligeiramente superior ao de Vale Tudo 38,5% contra 38,1%. Esse resultado reflete o aumento de televisores sintonizados em canais abertos nos últimos meses. No Painel Nacional de Televisão (PNT), a novela também marca 23 pontos, mas nacionalmente Vale Tudo segue à frente com 24 e dificilmente será alcançada pela saga de Gerluce (Sophie Charlotte).

As gravações de Três Graças foram concluídas em 2 de maio. Para preservar o suspense do desfecho, a Globo produziu cenas secretas para o último capítulo, filmadas com equipe reduzida e mantidas sob sigilo. Ao menos quatro sequências desse tipo foram registradas

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