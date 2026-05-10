Vini Jr. manda recado para Virginia em meio a rumores de término

O jogador de futebol Vini Jr. chamou atenção nas redes sociais neste domingo (10/5) ao publicar uma homenagem de Dia das Mães para a namorada Virginia, em meio aos rumores de término envolvendo a influenciadora. Nos stories do Instagram, o atacante compartilhou uma foto dos dois e escreveu: “Feliz Dia das Mães, te amo”.
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Os boatos sobre um possível afastamento começaram a circular no último fim de semana, quando Virginia apareceu em Goiânia, aproveitando um show ao lado de amigos.
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Na ocasião, internautas passaram a associar músicas publicadas por ela nas redes sociais a supostas indiretas direcionadas ao atleta, alimentando ainda mais os rumores sobre o relacionamento.
Na quinta-feira (7/5), a empresária comentou publicamente os rumores envolvendo o namoro com o jogador e garantiu que a relação segue firme.
“Está tudo certo! Acompanhem aí que vocês vão ver", afirmou. Virginia inclusive já estaria planejando uma nova viagem para Madrid, cidade onde o atacante atua pelo Real Madrid. Ao falar do jogador, ela fez questão de elogiá-lo.
“Logo logo eu vou estar lá em Madrid com ele. Ele é incrível", declarou.
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