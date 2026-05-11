Inscrições para o Festival Cine de Expressão estão abertas até 5 de junho

Festival Cine de Expressão tem inscrições abertas até 5 de junho - (crédito: Divulgação)

As inscrições para o Festival Cine de Expressão, focado em narrativas periféricas e outras experiências dissidentes, estão abertas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio de formulário virtual até o dia 5 de junho ou até que seja atingido o limite de 400 filmes inscritos.

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Curtas-metragens brasileiros com até 30 minutos de duração nos formatos de ficção, documentário, experimental, animação ou híbrido e finalizados a partir de 2024 serão aceitos. No total, 12 obras serão selecionadas para a Mostra Competitiva, 10 para Mostras Paralelas e outras seis para a Mostra Ceilândia.

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A curadoria do festival será feita por profissionais do audiovisual, arte e cultura. O evento acontece na Praça do Cidadão, em Ceilândia, nos dias 16, 17 e 18 de julho. A iniciativa integra a segunda edição do Projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias, com o compromisso de fortalecer produções culturais periféricas e a democratização do acesso à arte.

Serviço

Festival Cine de Expressão

Inscrições gratuitas até 5 de junho, por meio de formulário virtual.