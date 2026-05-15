Geórgia W. Alô faz tributo a mulheres do blues em show nesta sexta (15/5)

A cantora Georgia W. Alô e a Orquestra JK apresentam nesta sexta-feira (15/5), às 19h, na Casa Thomas Jefferson, o Tributo à Etta James e Aretha Franklin, duas das maiores vozes femininas da música mundial. O encontro entre o Blues e o Soul destaca o protagonismo das artistas na história da música e traz um repertório que inclui clássicos como I Say a Little Prayer, At Last, Respect, Rock Steady e Chain of Fools.

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Georgia W. Alô é cantora, reconhecida por sua ampla extensão vocal e interpretações marcantes. Atua também como produtora cultural e é responsável pelo tributo aclamado pelo público. A cantora será acompanhada pela Orquestra JK, composta por músicos experientes, com regência de Ademir Júnior. “Fazer esta homenagem com eles é um sonho antigo. Será um momento muito especial e de grande realização para mim, porque este ano estou comemorando 30 anos de carreira”, relata Georgia.

A artista explica que a ideia surgiu porque Etta James e Aretha Franklin fizeram parte de sua formação musical. “A partir disso fui amadurecendo a ideia, inclusive vocalmente, para me sentir preparada para fazer uma homenagem desse tamanho, dessa magnitude e com responsabilidade e o respeito que elas mereciam”, conta. O repertório se baseou no pessoal, e também em canções que contemplam o ativismo político e o preconceito racial, temas presentes nas letras de James e Franklin. A artista destaca I’d rather go blind, de Etta James, e You make me feel like a natural woman, por Aretha Franklin, que tratam de temas sensíveis dentro de relacionamentos amorosos de maneiras opostas.

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“O público pode esperar um repertório arrebatador, com o talento e a magia de uma orquestra embalados pelo protagonismo dessas duas grandes vozes e mulheres que foram Etta e Aretha”, detaca Georgia. O espetáculo presencial integra a programação do Sextas Musicais, com entrada gratuita.





Serviço

Tributo à Etta James e Aretha Franklin

Nesta sexta-feira (15/5), às 19h, na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco