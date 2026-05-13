Simony faz desabafo misterioso na web: "Não vou mais dar palco pra maluco" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Simony, nesta terça-feira (12), soltou uma mensagem enigmática em seu perfil nas redes sociais. A cantora deu a entender que não vai mais tolerar alguns tipos de comportamento.

"Hoje eu estou vivendo uma paz tão bonita dentro de mim que não vou mais dar palco pra maluco dançar", começou.

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"Cada um que procure seu próprio caminho sem tentar se alimentar da luz do outro", reforçou.

Recentemente, o ex-marido da cantora, Afro-X, pai dos seus filhos Ryan e Aysha, comentou que o período que se relacionou com Simony, ela acabou reconquistando a visibilidade.

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E também deu visibilidade para ela, que estourou, mano. Tem o lado da mulher guerreira, só que a verdade é essa. Tem que colocar na balança todos os pontos, senão a gente só vê: ah, a pobre coitada ajudou o neguinho que estava lá preso. Não, filhão. Ela viu o meu trabalho, o meu brilho, disse.

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