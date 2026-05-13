João Guilherme protagoniza cenas de sexo e nudez em novo filme - (crédito: Observatorio dos Famosos)

João Guilherme abriu o jogo sobre os desafios e curiosidades envolvendo as gravações de cenas íntimas no filme O Rei da Internet. Durante participação no podcast PodDelas, o ator contou que o longa marcou sua primeira experiência com nudez completa diante das câmeras e explicou como a produção lidou com esse tipo de sequência nos bastidores.

Segundo o artista, apesar do nervosismo inicial, o clima durante as gravações foi tranquilo e profissional. João afirmou que a equipe técnica era reduzida em momentos mais delicados para garantir conforto aos atores envolvidos. "Difícil, não, é divertido. Primeiro que todo mundo é adulto ali. Quem nunca viu uma bunda? Ai de alguém achar graça", brincou ele durante a entrevista.

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O ator também comentou que havia um cuidado especial quando as cenas envolviam atrizes. De acordo com João Guilherme, todos os limites eram conversados previamente para que as gravações acontecessem de forma segura e respeitosa. "Posso pegar no peito de vocês, ok? Pode passar a mão no corpo de vocês, ok?", relembrou ao explicar os combinados feitos antes das filmagens.

Na conversa, o filho do cantor Leonardo ainda revelou que parte das mulheres presentes nas cenas já trabalhava produzindo conteúdos adultos para plataformas online, o que ajudava a deixar o ambiente mais natural. Ele destacou que, apesar da intimidade exigida pelo roteiro, tudo era conduzido de maneira técnica e sem envolvimento pessoal.

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Em O Rei da Internet, João Guilherme interpreta Daniel, um jovem hacker que ganha notoriedade após invadir sistemas nacionais e internacionais. O ator também aproveitou para alertar que o longa possui classificação indicativa para maiores de 18 anos devido às cenas mais intensas presentes na trama.

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