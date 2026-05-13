Exposição de Candido Portinari leva a alma brasileira para a China

A arte brasileira ganhará espaço na China com a exposição O Brasil de Portinari. Sessenta obras originais de Candido Portinari, um dos mais importantes pintores brasileiros, estarão em cartaz no segundo museu mais visitado do mundo, o Museu Nacional da China (MNC), no segundo semestre de 2026. A iniciativa leva a visão do artista sobre o povo, a terra e a alma brasileira para o cenário internacional.

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O museu receberá a mostra entre os dias 9 de junho e 10 de outubro e estima mais de 4 milhões de visitantes ao longo dos quatro meses em cartaz. O Brasil de Portinari integra a programação do Ano da Cultura e do Turismo Brasil-China 2026. A exposição é a principal em meio a outras ações de intercâmbio cultural entre os dois países.

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Fundado em 1979, o Projeto Portinari dedica-se à preservação e à democratização do legado artístico de Candido Portinari. Sob a orientação de João Candido Portinari, fundador, diretor-geral e filho único do artista, a chegada da arte de Portinari à China reforça o papel da instituição e representa uma das mais importantes exposições das obras do pintor.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



