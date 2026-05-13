Ana Paula Renault abre o jogo sobre destino do prêmio do BBB 26 e dá spoiler - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault já começou a desenhar os próximos passos da carreira após deixar o reality milionária. Em entrevista ao gshow publicada na terça-feira (12/5), a jornalista contou que pretende usar parte do prêmio de forma estratégica, investindo o dinheiro com responsabilidade e realizando um antigo desejo pessoal: a compra da casa própria.

Segundo Ana Paula, a experiência acadêmica também deve ajudá-la na nova fase financeira. A ex-sister revelou que pretende recorrer aos conhecimentos adquiridos em uma pós-graduação em finanças antes de decidir onde aplicar o valor conquistado no programa. Além disso, ela afirmou que o prêmio representa não apenas estabilidade, mas também a oportunidade de ampliar seus horizontes profissionais.

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Futuro de Ana Paula Renault na TV

De olho em um futuro na televisão, Ana Paula também abriu o jogo sobre o tipo de atração que gostaria de comandar. Conhecida pelo perfil direto e pelas opiniões fortes, a campeã do reality disse que sonha com um programa capaz de provocar reflexões no público e fugir dos formatos tradicionais que, segundo ela, se tornaram excessivamente bonitinhos e engessados.

"Tem que ser um que incomode, coloque a gente para pensar, traga novos elementos, que você aprenda, mesmo estando em casa sentadinha comendo a pipoca", afirmou.

A jornalista explicou que imagina um projeto com humor, ironia e debates que realmente tirem o espectador da zona de conforto. Para ela, a televisão precisa voltar a provocar questionamentos e estimular discussões relevantes. Ana Paula afirmou ainda que gostaria de apresentar algo disruptivo e contra-instagramável, distante da estética superficial que domina parte do entretenimento atual.

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"Tudo foi se perdendo por uma estética muito bonitinha, muito engessada, muito instagramável. Então, se eu pudesse escolher, seria algo completamente contra-instagramável. Gostaria de algo disruptivo e para trazer coisas para a gente pensar, debates que realmente incomodem porque, para mim, se você está na frente da televisão e aquilo não te incomodou, se aquilo não te levou a pensar e raciocinar, não valeu a pena", explicou.

Durante a entrevista, a mineira também relembrou que entrou no BBB 26 pensando em garantir a aposentadoria e conquistar novas oportunidades de trabalho. Segundo ela, a participação no reality teve como principal missão dar voz a mulheres que, assim como ela, muitas vezes foram chamadas de exageradas ou desequilibradas apenas por expressarem opiniões.

Ana Paula ainda comentou sobre o impacto da repercussão positiva fora da casa e disse se sentir feliz ao perceber que muitas mulheres passaram a se sentir mais livres para falar e se posicionar após acompanharem sua trajetória no programa.

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A campeã também falou sobre o momento delicado que vive após a morte do pai, Gerardo Renault, ocorrida enquanto ela ainda estava confinada no reality. Mesmo em meio ao luto, ela afirmou que a agenda cheia de compromissos profissionais tem ajudado a manter a mente ocupada neste período de adaptação à nova rotina.

A entrevista completa foi publicada pelo gshow, em matéria assinada por Fabio Rosso.

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