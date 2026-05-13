Com cursos técnicos gratuitos, projeto Pink Noise abre inscrições

Iniciativa voltada para moradores da periferia do DF oferece formação gratuita nas áreas de roadie, operação de áudio e direção de palco, com bolsa auxílio - (crédito: Thaís Mallon)

Roadie, operação de áudio e direção de palco são os três cursos gratuitos oferecidos pelo projeto Pink Noise, que tem inscrições abertas até 23 de maio via formulário. Com carga horária de 20 horas on-line e de 20 horas presenciais, cada modalidade terá entre 10 e 15 alunos, com preferência para mulheres, pessoas negras e indígenas, população LGBTQIA+ e pessoas com deficiência (PCDs). Os participantes selecionados receberão bolsa auxílio de que pode chegar a R$ 160 no total.

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As aulas práticas serão realizadas aos sábados, nos dias 13, 20 e 27 de junho e 4 de julho, no Instituto Federal de Brasília (IFB) do Recanto das Emas. Ao final de cada encontro prático, serão realizados shows abertos à comunidade. Bruna Moom, Jazz e Mar Nóbrega são os professores dos cursos de roadie, operação de áudio e direção musical, respectivamente.

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“Essa capacitação pode impactar a vida profissional dos participantes ao criar oportunidades reais de entrada no mercado cultural e técnico de eventos”, diz a coordenadora de produção Francyleia Freire. Segundo ela, a proposta também contribui para tornar o setor da economia criativa no Distrito Federal mais diverso, acessível e representativo. O projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviço



Inscrições no projeto Pink Noise até 23 de maio, por formulário. Participação gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel