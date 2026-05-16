Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (16/5)

ZONA DE CONFORTO
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Todo ser humano precisa ter mínima segurança e conforto, porque a falta dessas condições provoca diversas patologias traumáticas, que minam a saúde física e psíquica e, por isso, é melhor evitar as críticas à “zona de conforto”, como se essa fosse uma dimensão negativa.
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Quando o humano desconhece a “zona de conforto” se torna hostil, porque precisa se defender o tempo inteiro de elementos que não sabe distinguir direito, mas que experimenta como perigos iminentes de destruição.
A “zona de conforto” não é apenas a dimensão onde nos sentimos seguros, também é o ponto de apoio que nos permite continuar em frente com as aventuras da vida, cientes de que teremos um lugar para descansar e recuperar energias. A crítica não deve ser endereçada à “zona de conforto”, mas à pouca sabedoria com que a escolhemos.
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