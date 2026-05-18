Chay Suede se pronuncia após atitude polêmica no Domingão

O ator também aproveitou para reforçar que não sente constrangimento ao lembrar da época - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A participação de Chay Suede no último Domingão com Huck acabou repercutindo nas redes sociais depois que o ator demonstrou aparente desconforto ao rever imagens do início da carreira. Durante o programa exibido no domingo (17/5), ele acompanhou vídeos de sua passagem por atrações da Record, incluindo o reality Ídolos e a novela Rebelde, o que gerou comentários entre internautas.

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No palco da atração da Globo, o artista esteve acompanhado do elenco de Quem Ama, Cuida, novela das 21h que estreia nesta segunda-feira (18/5). Em determinado momento, ao assistir às cenas antigas exibidas no telão, Chay deixou o sofá e apareceu virado de costas, atitude que foi interpretada por parte do público como um sinal de incômodo ou até desinteresse pelo passado profissional. Confira:

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Após receber críticas e ser chamado de ingrato por alguns usuários nas redes, o ator decidiu explicar o que aconteceu. Segundo ele, a reação teve um tom de brincadeira e não representava vergonha dos trabalhos realizados. Eu entendi que o recorte em si pode ter dado essa impressão para algumas pessoas. A minha reação foi como quando uma mãe mostra fotos antigas pra namorada, sabe? Não porque você não se orgulhae brinquei daquela forma como quem tivesse envergonhado da própria performance, e não do projeto em si, afirmou.

Chay ainda destacou que valoriza a trajetória construída ao longo dos anos, embora reconheça que nem todas as atuações do passado o deixem satisfeito. Tenho muito orgulho da minha trajetória, mas não tenho orgulho de todas as minhas performances, declarou. O ator também aproveitou para reforçar que não sente constrangimento ao lembrar da época e encerrou o assunto com um pedido de desculpas pelo mal-entendido, explicando que tudo não passou de uma brincadeira. Confira:

O texto Chay Suede se pronuncia após atitude polêmica no Domingão e suposto desprezo pelo passado na novela Rebelde foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.