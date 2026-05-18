Grazi Massafera quebra silêncio sobre indireta envolvendo Cauã Reymond

"Quanto à caneca, uso todo dia", diz Grazy em entrevista ao Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Grazi Massafera quebrou o silêncio em torno de uma polêmica envolvendo o ex-marido, Cauã Reymond, que foi associado ao nome do ator em meio a repercussão causada pelo suposto desentendimento entre ele e Bella Campos, com quem contracenou no remake de Vale Tudo (2025).

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista, que recentemente viveu a vilã Arminda de Três Graças, revelou se quis mandar uma mensagem para o ex, Cauã Reymond, ao postar no Instagram uma caneca com a frase "lágrimas do patriarcado".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Sérgio Malheiros explica motivo de nunca ter se casado com Sophia Abrahão

Respeito muito o pai da minha filha. A gente tem uma parceria gigantesca na educação dela. Sobre a novela, não posso dizer, porque não sei o que aconteceu. Quanto à caneca, uso todo dia. Não é um recado para ele, é para os homens. Acho necessária uma reinvenção masculina, afirmou Grazi Massafera.

Existe um sofrimento dos homens em relação ao que eles mesmos construíram. Mas é confortável, e é difícil sair. Para nós nunca foi confortável. Estamos em constante mudança para sair de lugares impostos. O homem, quando sofre, ele agride. Ele não consegue entrar em contato com o sofrimento e aprimorar esse lugar, destacou a atriz. "Foi ensinado que homem não chora e não sofre. Falo do meu pai também. Tive uma criação extremamente machista e me vejo reproduzindo coisas. Falo: Não é legal, vamos reformular", explicou Massafera.

O texto Grazi Massafera quebra silêncio sobre indireta polêmica envolvendo Cauã Reymond foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.