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Sertanejo

Maiara e Maraísa agitam público no Encontro Marcado, da Clube FM

Fãs sorteados puderam assistir bem de perto show especial que contou com clássicos da dupla

Maiara e Maraísa, no auditório do Correio (18/5) - (crédito: Ed Alves/CB)
Maiara e Maraísa, no auditório do Correio (18/5) - (crédito: Ed Alves/CB)

O auditório do Correio Braziliense ficou pequeno para tanta emoção, nesta segunda-feira (18/4). A dupla Maiara e Maraísa reuniu fãs sorteados pela rádio Clube FM em mais uma edição do Encontro Marcado. Em clima intimista, as gêmeas sertanejas revisitaram grandes sucessos da carreira e colocaram o público para cantar junto.

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Foi com uma contagem regressiva dos fãs e com o auditório cheio de expectativas que Maiara e Maraísa subiram ao palco e engataram um hit após o outro. Desde o primeiro minuto, o público soube que o show teria um clima especial, com banda afiada e músicas como Narcisista, Presepada e Esqueça-me se for capaz.

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À tarde, membros de fã clubes já marcavam presença do lado de fora do prédio, prontos para receber as artistas, que estão prestes a lançar o álbum Melhor que imaginei, na quinta-feira (21). Pessoas de todas as idades faziam coro nas músicas e não deixavam de registrar um minuto sequer da apresentação, que inclusive contou com Maraísa indo parar no meio do público durante as canções.

“Obrigado por tudo que vocês fazem por nós. Nós somos o que somos por causa de vocês”, agradeceu Maiara. No palco, chegavam bilhetes e presentes do público para as cantoras. 

Homenagem a Marília Mendonça

Em um dos momentos mais marcantes da noite, Maraísa homenageou a parceira Marília Mendonça, morta em 2021, com Todo mundo menos você. A faixa, segundo a cantora, foi composta em trio, unindo a dupla à Rainha da Sofrência.

“Lembro o dia que nós três estávamos no sofá fazendo essa música”, declarou emocionada. “Queríamos que nosso país tivesse muito orgulho de estarmos juntas. Não passamos um dia sequer sem tocar no nome dela". Comovido, o público respondeu cantando em alto e bom som.

  • Maiara e Maraísa, no auditório do Correio Braziliense (18/5)
    Maiara e Maraísa, no auditório do Correio Braziliense (18/5) Clube Fm
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    Maiara e Maraísa, no auditório do Correio Braziliense (18/5) Clube Fm
  • Maiara e Maraísa, no auditório do Correio Braziliense (18/5)
    Maiara e Maraísa, no auditório do Correio Braziliense (18/5) Clube Fm
  • Maiara e Maraísa, no auditório do Correio Braziliense (18/5)
    Maiara e Maraísa, no auditório do Correio Braziliense (18/5) Ed Alves/CB
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    Maiara e Maraísa, no auditório do Correio Braziliense (18/5) Ed Alves/CB

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 19/05/2026 19:23
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