O MasterChef Brasil 2026 divulgou neste sábado (16/5) a lista oficial de participantes da nova temporada. Ao todo, 24 competidores darão início à disputa pelo cobiçado troféu culinário.
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Em clima de Copa do Mundo, os dois primeiros episódios trarão provas temáticas comandadas pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Após os desafios em grupo, apenas 18 cozinheiros seguirão na competição. A estreia está marcada para 26 de maio, às 22h30, na Band.
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A diversidade marca o elenco deste ano, que reúne profissionais de diferentes áreas: uma bombeira, um engenheiro agrônomo, um zootecnista, além de médicos, influenciadores e estudantes. Em 2025, a advogada e cozinheira amadora Daniela conquistou o título e entrou para a história do programa.
Lista de participantes confirmados:
- Gabriela médica de Salvador/BA;
- Reinaldo esteticista de Canoinhas/SC;
- Nuri diretor executivo de São Paulo/SP;
- Giovana autônoma de São Paulo/SP;
- Larissa montadora veicular de São Bernardo do Campo/SP;
- Patric engenheiro ambiental de Porto Velho/RO;
- Jéssica bombeira de São Paulo/SP;
- Carla médica de Petropolitana/PE;
- Marcelo estudante de jornalismo de Ipatinga/MG;
- Maria Antônia influencer de Ubá/MG;
- Everaldo consultor de Castanha/PA;
- Giovanni empresário de Goiânia/GO;
- Felipe engenheiro agrônomo de Arthur Nogueira/SP;
- Matheus zootecnista de Goiânia/GO;
- Júlia influenciadora do Rio de Janeiro/RJ;
- Aline dona de casa de Belo Horizonte/MG;
- Victor Hugo estudante de nutrição de Franca/SP;
- Rodrigo dentista de Pedreiras/PI;
- Mariana gerente criativa de Curitiba/PR;
- Maria Eduarda designer de Mogi das Cruzes/SP;
- Taís influenciadora de São Paulo/SP;
- Gabriel empresário de São Paulo/SP;
- Jesuino estilista de São Paulo/SP.
O texto MasterChef Brasil 2026 apresenta os talentos que vão disputar o troféu culinário foi publicado primeiro no Observatório da TV.
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