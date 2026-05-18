MasterChef Brasil 2026 apresenta os talentos que vão disputar o troféu culinário

MasterChef Brasil 2026 apresenta os talentos que vÃ£o disputar o trofÃ©u culinÃ¡rio - (crédito: Observatorio da TV)

O MasterChef Brasil 2026 divulgou neste sábado (16/5) a lista oficial de participantes da nova temporada. Ao todo, 24 competidores darão início à disputa pelo cobiçado troféu culinário.

Em clima de Copa do Mundo, os dois primeiros episódios trarão provas temáticas comandadas pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Após os desafios em grupo, apenas 18 cozinheiros seguirão na competição. A estreia está marcada para 26 de maio, às 22h30, na Band.

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A diversidade marca o elenco deste ano, que reúne profissionais de diferentes áreas: uma bombeira, um engenheiro agrônomo, um zootecnista, além de médicos, influenciadores e estudantes. Em 2025, a advogada e cozinheira amadora Daniela conquistou o título e entrou para a história do programa.

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Lista de participantes confirmados:

Gabriela médica de Salvador/BA;

Reinaldo esteticista de Canoinhas/SC;

Nuri diretor executivo de São Paulo/SP;

Giovana autônoma de São Paulo/SP;

Larissa montadora veicular de São Bernardo do Campo/SP;

Patric engenheiro ambiental de Porto Velho/RO;

Jéssica bombeira de São Paulo/SP;

Carla médica de Petropolitana/PE;

Marcelo estudante de jornalismo de Ipatinga/MG;

Maria Antônia influencer de Ubá/MG;

Everaldo consultor de Castanha/PA;

Giovanni empresário de Goiânia/GO;

Felipe engenheiro agrônomo de Arthur Nogueira/SP;

Matheus zootecnista de Goiânia/GO;

Júlia influenciadora do Rio de Janeiro/RJ;

Aline dona de casa de Belo Horizonte/MG;

Victor Hugo estudante de nutrição de Franca/SP;

Rodrigo dentista de Pedreiras/PI;

Mariana gerente criativa de Curitiba/PR;

Maria Eduarda designer de Mogi das Cruzes/SP;

Taís influenciadora de São Paulo/SP;

Gabriel empresário de São Paulo/SP;

Jesuino estilista de São Paulo/SP.

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