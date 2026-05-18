InícioDiversão e Arte
PROGRAMA DE TV

MasterChef Brasil 2026 apresenta os talentos que vão disputar o troféu culinário

Em clima de Copa do Mundo, 24 competidores de diferentes áreas iniciam a disputa pelo troféu culinário mais famoso da TV brasileira

MasterChef Brasil 2026 apresenta os talentos que vÃ£o disputar o trofÃ©u culinÃ¡rio - (crédito: Observatorio da TV)
MasterChef Brasil 2026 apresenta os talentos que vÃ£o disputar o trofÃ©u culinÃ¡rio - (crédito: Observatorio da TV)

O MasterChef Brasil 2026 divulgou neste sábado (16/5) a lista oficial de participantes da nova temporada. Ao todo, 24 competidores darão início à disputa pelo cobiçado troféu culinário.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em clima de Copa do Mundo, os dois primeiros episódios trarão provas temáticas comandadas pelos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Após os desafios em grupo, apenas 18 cozinheiros seguirão na competição. A estreia está marcada para 26 de maio, às 22h30, na Band.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A diversidade marca o elenco deste ano, que reúne profissionais de diferentes áreas: uma bombeira, um engenheiro agrônomo, um zootecnista, além de médicos, influenciadores e estudantes. Em 2025, a advogada e cozinheira amadora Daniela conquistou o título e entrou para a história do programa.

Lista de participantes confirmados:

  • Gabriela médica de Salvador/BA;
  • Reinaldo esteticista de Canoinhas/SC;
  • Nuri diretor executivo de São Paulo/SP;
  • Giovana autônoma de São Paulo/SP;
  • Larissa montadora veicular de São Bernardo do Campo/SP;
  • Patric engenheiro ambiental de Porto Velho/RO;
  • Jéssica bombeira de São Paulo/SP;
  • Carla médica de Petropolitana/PE;
  • Marcelo estudante de jornalismo de Ipatinga/MG;
  • Maria Antônia influencer de Ubá/MG;
  • Everaldo consultor de Castanha/PA;
  • Giovanni empresário de Goiânia/GO;
  • Felipe engenheiro agrônomo de Arthur Nogueira/SP;
  • Matheus zootecnista de Goiânia/GO;
  • Júlia influenciadora do Rio de Janeiro/RJ;
  • Aline dona de casa de Belo Horizonte/MG;
  • Victor Hugo estudante de nutrição de Franca/SP;
  • Rodrigo dentista de Pedreiras/PI;
  • Mariana gerente criativa de Curitiba/PR;
  • Maria Eduarda designer de Mogi das Cruzes/SP;
  • Taís influenciadora de São Paulo/SP;
  • Gabriel empresário de São Paulo/SP;
  • Jesuino estilista de São Paulo/SP.

O texto MasterChef Brasil 2026 apresenta os talentos que vão disputar o troféu culinário foi publicado primeiro no Observatório da TV.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
OB
OB

Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 18/05/2026 17:32 / atualizado em 18/05/2026 17:32
    SIGA
    x