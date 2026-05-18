Glaura Lacerda celebra sucesso em "Três Graças" e anuncia novo projeto

Se depender da conexão que criou com o público, Glaura Lacerda pode comemorar. Na pele da cozinheira Gisleyne, na novela Três Graças, a atriz foi do fundo da mansão da vilã Arminda (vivida por Grazi Massafera) à cena final da trama — gravada sob sigilo total pelo diretor artístico Luis Henrique Rios e sem nenhum vazamento. Ao lado de nomes consagrados como Arlete Salles, Eduardo Moscovis e Andreia Horta, a atriz paulistana integrou o desfecho surpresa que emocionou o público.

“Acho que o ponto mais bonito do processo foi ver como a personagem extrapolou a tela. A cozinheira começou pequena e foi crescendo na medida em que o público abraçou”, conta Glaura. Nas redes sociais, com a direção precisa do marido, Felipe Bastos, a atriz amplificou o humor de Gisleyne com improvisos, vídeos e interações que rapidamente viralizaram: milhares de novos seguidores, reels com milhões de visualizações e fãs repetindo falas como se fossem de família. “Se eu tomava muita cervejinha escondida com Dona Josefa”, brinca ela, ecoando um dos bordões informais criados na interação com os fãs.

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Gisleyne é vivida pela atriz Glaura Lacerda (foto: Globo/Fabio Rocha)

Do improviso à autenticidade

Glaura atribui o sucesso da personagem a uma combinação rara: o humor genuíno, vindo do improviso e da sua própria personalidade, aliado a um esforço constante de diálogo com o público. “Meu esforço no digital amplificou o alcance, mas o olho no olho que selou o sucesso nesse trabalho”, afirma, lembrando o carinho recebido nas ruas.

Ela também revela, com exclusividade, um dos bastidores mais bem guardados da novela: sua participação na cena final, gravada com equipe reduzidíssima e sigilo absoluto — do roteiro à edição. “Eu costumo brincar que guardar segredo é uma das coisas que eu faço melhor. E esse, pelo tamanho que tinha, foi de longe o mais bonito de carregar”, revela.

Glaura Lacerda e Gustavo Mendes farão peça juntos em SP (foto: Divulgação)

Novo projeto

Com o fim da novela, Glaura retorna às suas origens no teatro. Em agosto, estreia Amor que não se mexe, comédia ácida que protagoniza ao lado do humorista Gustavo Mendes, em São Paulo, sua terra natal. A peça, com texto de Gugu Keller e direção de Carlinhos Machado, parte de uma premissa provocadora: depois de desconfiar de mais uma traição, Rodolpho (Gustavo Mendes) contrata um detetive para investigar Cecília (Glaura Lacerda). O que ele descobre, no entanto, é muito mais estranho do que um amante convencional.

“Afinal, existe traição quando o amor escolhe um caminho que ninguém imaginaria?” — essa é a pergunta central da trama, que promete fazer o público rir e pensar sobre desejo, solidão e os limites da fidelidade.





