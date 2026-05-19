Maria Ribeiro faz desabafo sincero ao retornar às novelas após 12 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Maria Ribeiro está de volta às novelas após 12 anos, em Quem Ama Cuida, que estreou na noite desta última segunda-feira (18/5), na Globo, no lugar de Três Graças. Em entrevista à revista Maria Claire, a atriz explicou que a decisão veio depois de se sentir cansada da própria rotina fora da ficção. "Estou exausta de ser eu", brincou.

Dedicada à escrita, direção e apresentação de programas ao longo dos últimos anos, Maria Ribeiro admitiu que sentiu falta da rotina com a atuação. "Passei muito tempo pensando, escrevendo e dando opiniões. Estava com saudade de atuar, de ter outro nome, de ser chamada por outro nome", afirmou.

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"Não aguento mais ser chamada pelo meu próprio nome e as pessoas virem falar comigo sobre coisas que eu escrevi", declarou. O último trabalho de Maria Ribeiro em novelas havia sido Império (2014), quando contracenou ao lado do ex-marido, Caio Blat. Em Quem Ama Cuida, ela vive Bia, personagem casada com César, vivido por Rainer Cadete.

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