Gabriel Stauffer fez "mergulho noturno" em SP no preparo para "Love Kills"

Aos 37 anos e com 14 de carreira, Gabriel Stauffer está prestes a cruzar uma fronteira pessoal: protagonizar pela primeira vez um filme no cinema. A partir desta quinta-feira (21/5), ele encarna Marcos, garçom de um café no centro de São Paulo que se enreda em uma relação perigosa e sensual com a vampira Helena (Thais Lago), no longa Love Kills. Inspirado no quadrinho de Danilo Beyruth, com direção de Luiza Shelling Tubaldini e distribuição da O2 Play, o filme mergulha no subgênero "romantasia" — fusão de romance e fantasia.

"Love Kills é diferente de tudo o que a gente está acostumado a ver em produções nacionais", afirma o ator curitibano. "Filmamos quase 40 noturnas no centro de São Paulo e a produção não fica devendo nada aos filmes que vêm de fora", defende. Para construir o personagem, que flerta com o universo das ruas e dos usuários de drogas, Stauffer se mudou por três meses para a região central da metrópole. "Foi um mergulho e tanto. Me apaixonei pela cidade", declara.

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Sobre o protagonismo, ele adota um tom filosófico: "Acho que o personagem escolhe o ator. E o ator gosta de contar histórias. Claro que estar no papel protagonista dá mais chance de mostrar nuances e profundezas". O trabalho exigiu também preparação intensiva com a preparadora Anna Kutner ao longo de um mês antes das filmagens. "Sou superfã do gênero suspense e terror. Quando surgiu a oportunidade de participar de um filme do gênero feito no Brasil, não pensei duas vezes", conta.

Trajetória

A trajetória de Stauffer começou longe dos holofotes principais. Nascido em Curitiba, formou-se em bacharelado em artes cênicas pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), no Rio de Janeiro, para onde se mudou em 2010 após trancar o curso de publicidade na PUC do Paraná no último ano. Antes disso, ainda criança, fez comerciais de tevê a partir dos 4 anos. Uma experiência à parte foi o trabalho missionário em Moçambique: "Ficamos uma semana em Idugo, uma ilha sem luz nem água encanada. Pegávamos água em poços. Uma experiência e tanto", recorda o ator, que chegou a sonhar em jogar futebol. Quando era moleque gostava muito de jogar bola e figurava sempre entre os melhores da escola. "Cheguei a fazer peneira pra jogar do Atlético Paranaense, mas não rolou", revela.

No currículo, o ator soma 12 musicais no teatro, três novelas da Globo (A força do querer, O sétimo guardião e Pantanal) e participações em séries da Netflix (De volta aos 15) e do Globoplay. Em breve, será protagonista do microdrama O acerto de contas das gêmeas trocadas, com estreia prevista para o segundo semestre. Antes disso, porém, sua aposta está nas ruas noturnas de São Paulo e nos vampiros de Love Kills. "Há uma base grande de fãs do gênero no Brasil e as expectativas são as melhores", torce o ator.

Fora das telas, Stauffer se dedica à leitura de audiolivros — entre eles Jogos vorazes - A cantiga dos pássaros e das serpentes e três obras do renomado autor francês Édouard Louis: Quem matou meu pai, O fim de Eddy e Lutas e metamorfoses de uma mulher.

Ele ainda toca um projeto teatral autoral e corajoso: a história de seu pai, que se revelou homossexual dentro de uma família evangélica. "O processo de escrita tem sido uma jornada de cura para mim e minha família. Transformar suas inquietações, seus medos e traumas em arte... E é isso que estou fazendo no momento", adianta.







