Boicotado por Hollywood, Kevin Spacey aparece no tapete vermelho de Cannes

Afastado de Hollywood após diversas acusações de crimes sexuais levantadas pelo movimento #MeToo, das quais foi absolvido pela Justiça em tribunais do Reino Unido e de Nova York, o vencedor do Oscar tenta retomar espaço no cenário cinematográfico internacional. - (crédito: Richardc39 wikimedia commons )

O ator americano Kevin Spacey, que caiu em desgraça após acusações de agressões sexuais, apareceu nesta quarta-feira (20/5) no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes.

Spacey, vencedor do Oscar por "Beleza Americana" (1999), sempre negou as acusações contra ele, mas sua carreira ficou marcada por esses casos, alguns dos quais vieram à tona durante o movimento #MeToo.

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Ele foi absolvido em 2023 de nove acusações de supostos crimes sexuais no Reino Unido, e um tribunal de Nova York rejeitou em 2022 uma ação civil por conduta sexual imprópria de 40 milhões de dólares (R$ 200 milhões) contra o ator de 66 anos.

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Em março deste ano, Spacey chegou a um acordo com três homens que haviam apresentado uma ação civil contra ele no Reino Unido. O ator estava no auge de sua fama quando surgiram as primeiras acusações e, depois delas, praticamente não voltou a trabalhar em Hollywood.

No ano passado, recebeu um prêmio pelo conjunto de sua obra à margem do Festival de Cannes, na França.