iFood acusa Keeta de espionagem e pede R$ 1 milhão

Em nota, o iFood informou que seguirá colaborando para identificar todos os envolvidos no caso e afirmou defender "um ambiente ético e de respeito às leis no ecossistema de delivery brasileiro". - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O iFood entrou na Justiça contra a plataforma chinesa Keeta, acusando a concorrente de espionagem corporativa e concorrência desleal durante a preparação da entrada da empresa no mercado brasileiro. A ação foi protocolada na 1ª Vara Empresarial de São Paulo e pede indenização de R$ 1 milhão por danos morais, além de reparação por prejuízos materiais.

Segundo documentos obtidos pelo Correio, o iFood afirma que mais de 240 funcionários da empresa foram abordados por consultorias internacionais por meio de redes sociais para participar de “conversas remuneradas” sobre o mercado de delivery no Brasil. De acordo com a ação, os contatos aconteciam sem que o verdadeiro interessado nas informações fosse identificado de forma clara.

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As abordagens ocorreram no mesmo período em que a Keeta, controlada pela gigante chinesa Meituan, organizava sua chegada ao país. Ainda conforme o processo, os profissionais procurados eram questionados sobre dados considerados estratégicos para ajudar na estruturação da operação da empresa chinesa no Brasil.

O iFood sustenta que as conversas eram apresentadas como entrevistas de mercado, mas tinham como objetivo obter informações confidenciais sobre o funcionamento da companhia. Na ação, a empresa afirma que a estratégia buscava dar “aparência lícita” à coleta de dados sigilosos e dificultar a identificação dos responsáveis.

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Durante a investigação interna conduzida pelo iFood, um ex-funcionário da empresa, identificado como Matheus Santana, admitiu ter participado de reuniões pagas organizadas pela consultoria China Insights Consultancy (CIC). Segundo o processo, ele compartilhou informações sensíveis sobre a operação da plataforma brasileira.

Os documentos anexados à ação indicam ainda que funcionários ligados à Meituan participaram diretamente das reuniões virtuais. Registros obtidos pelo iFood junto à plataforma Zoom, por meio de uma ação judicial movida nos Estados Unidos, apontam a presença de usuários com e-mails de domínio “@meituan.com” nas videoconferências.

De acordo com a empresa brasileira, os acessos partiram de cidades como São Paulo, Barueri, Hong Kong e Pequim. O processo também reúne registros de IP e a confissão do ex-funcionário sobre o compartilhamento de informações estratégicas.

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Para o iFood, as provas mostram que representantes da Meituan e da Keeta teriam participado diretamente da obtenção de dados confidenciais da companhia. A empresa afirma que esta é a primeira vez que consegue reunir evidências concretas da participação de uma concorrente em ações de espionagem corporativa envolvendo o setor de delivery.

Além da indenização de R$ 1 milhão por danos morais, o iFood pede que a Justiça determine, em caráter de urgência, que a Meituan e a Keeta parem de abordar funcionários da companhia para obter informações internas. A empresa solicita ainda multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

Em nota, o iFood informou que seguirá colaborando para identificar todos os envolvidos no caso e afirmou defender “um ambiente ético e de respeito às leis no ecossistema de delivery brasileiro”.

O Correio tentou contato com a assessoria da Keeta, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.