Phellipe Azevedo é mais um nome confirmado na sequência de "Tremembé"

Depois de integrar o elenco de Os donos do jogo e DNA do crime 2, na netflix, e a novela Dona de mim, na TV Globo, o ator Phellipe Azevedo anuncia dois novos movimentos em 2026: a confirmação na segunda temporada de Tremembé, um dos maiores fenômenos de audiência do momento. “Estou muito feliz em poder participar de uma das séries mais vistas no momento", comemora ele, que ainda não pode falar sobre seu personagem, mas garante estar inserido em uma das tramas centrais. "É diferente de tudo o que eu já fiz", adianta ele, que começa a gravar no final de junho.

A segunda temporada da série da Amazon Prime inspirada na obra de Ulisses Campbell conta com novos nomes de peso, como Giovanna Antonelli, Ícaro Silva, João Vicente de Castro, Alejandro Claveux, Adriano Toloza e Tuca Andrada, além dos que vêm da primeira temporada: Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia, Felipe Simas, Bianca Comparato, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Anselmo Vasconcelos e Miguel Nader.

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Mais audiovisual

A agenda do ator carioca não para. Em breve, ele estreia no cinema com dois longas de peso: Chorão: Só os loucos sabem, dirigido por Hugo Prata e Felipe Novaes, ao lado de José Loreto; e Um Rio de Janeiro, de Angelo Defanti, produção da Sobretudo Produção, contracenando com Regina Casé, Humberto Carrão, Digão Ribeiro, Pedro Ottoni e Enrique Diaz.

Além da atuação em frente às câmeras, Phellipe também se destaca como preparador de elenco. Ele acaba de finalizar RAULS, nova série da Netflix com produção da Manas Filmes e KondZilla, onde foi responsável pela preparação do protagonista, uma função que exige confiança.

Direção teatral

Phellipe também está na direção do espetáculo de palhaçaria Entrega – Despertar de um mundo, da Inepta Cia, no Teatro Ziembinski. "Minha última direção foi em 2020. Trabalhar com a Inepta Cia foi uma felicidade absurda, porque eu admirava o trabalho deles. O humor sempre esteve presente nos meus projetos, mas nunca tinha dirigido um espetáculo de palhaçaria”, celebra ele, que assina também a coordenação de dramaturgia do espetáculo, já em cartaz.

Nascido e criado no Conjunto de Favelas do Caju, no Rio de Janeiro, Phellipe Azevedo é mestre em artes da cena pela UFRJ. Ao lado de Luan de Almeida e Rodrigo Maré, assina direção, roteiro e produção de Bando A apresenta: o Lado B do Grande Sertão, documentário que mergulha nos bastidores e no elenco de apoio do filme Grande Sertão, de Guel Arraes e Flávia Lacerda, com estreia prevista para 2026.