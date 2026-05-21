Cena de Antônio Fagundes e Tony Ramos em "Quem ama cuida" repercute na web

Após 36 anos desde a última vez em que estiveram no elenco da mesma novela, os veteranos Antônio Fagundes e Tony Ramos se reencontram em Quem ama cuida e tiveram a primeira cena juntos no capítulo desta quinta-feira (21/5).

Na atual produção das 21h da TV Globo, criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, Fagundes vive o ricaço solitário e doente Arthur Brandão, que tem como fisioterapeuta a desabrigada Adriana (Letícia Colin), neta de Otoniel, interpretado por Tony.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na cena que foi ao ar, os gigantes da dramaturgia contracenam no momento em que o patrão vai conhecer a dura realidade da funcionária que demitiu e enfrenta o amargurado avô dela quando propõe recontratá-la.

Nas redes sociais, o público comemorou o encontro dos veteranos. A tuiteira Babi compartilhou o vídeo com seus mais de 400 mil seguidores e destacou: "Rinha de véios talentosos, amei". Em outro post no X (antigo Twitter), ela celebrou: "300 milhões anos de história de TV nessa cena do Fagundes com o Tony Ramos".

Troca de elogios

A última vez que Antônio Fagundes e Tony Ramos trabalharam na mesma novela foi em Rainha da sucata, de 1990. Na trama de Silvio de Abreu, eles viveram, respectivamente, Caio e Edu, e quase não se encontraram em cena. Os atores — que também estiveram no mesmo elenco na minissérie Mad Maria, de 2005 — comemoram 58 anos de amizade e anunciaram outro reencontro, agora no cinema.

"O Fagundes é um querido companheiro, amigo! Amigo de dentro de casa. A gente já trabalhou na Tupi, a gente já trabalhou em teatro, [...] trabalhamos aqui! É um reencontro com esse querido amigo, e um reencontro muito feliz dele de volta à Globo", celebrou Tony, em entrevista no lançamento da novela.

"O Tony é um querido, um grande amigo! Mais de 50 anos que a gente se conhece, se curte, se acompanha. Fiz teatro com o Tony que é uma coisa difícil de se fazer quando se trabalha em televisão. Eu fiz duas peças com ele e vamos fazer um filme, agora! Então, quer dizer, está na nossa época de reencontro", completou Fagundes.