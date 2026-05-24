Cover da Legião Urbana faz sucesso em Recife

Na época de escola, o recifense Dido, hoje vocalista e violonista da Legião Urbana Cover Recife, e os amigos sempre compravam revistas de música; com frequência, as publicações traziam uma edição especial da Legião Urbana. Mesmo assim, ele não se interessava muito pela arte: participava apenas de rodas de música com outros alunos.

Foi apenas na vida adulta que decidiu formar um projeto sério de banda e, já no início, os músicos entenderam que não combinavam com a criação regional de Pernambuco. Procuraram, então, referências que remetessem à juventude e perceberam, logo no primeiro ensaio, que a música da Legião Urbana era a ideal ao projeto. Em 2019, criaram a Legião Urbana Cover Recife, que está ativa desde então com Dido, na voz e violão; Wagner Marcelino, guitarrista; Moacir Junior, no baixo; e o baterista Leo Magno.

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O sucesso foi tanto que passaram a ter contato com a família de Renato Russo e, pela primeira vez, Dido vem a Brasília neste mês para um encontro com Carminha Manfredini, mãe do músico, e Carmen Teresa, irmã. O objetivo é apresentar o trabalho da banda cover e, finalmente, agendar uma apresentação na cidade que marcou a trajetória da Legião Urbana.

Dido enfatiza a raridade de projetos voltados à banda em regiões afastadas de Brasília. "É muito extremo. A maioria dos covers é todo mundo ali de Goiás, mas de Recife, acho que nunca foi ninguém", diz. "Nunca descemos para fazer show em Brasília ou no Sudeste. Rodamos a maioria dos estados do Nordeste, fazemos shows em Fortaleza, Natal e João Pessoa."

Para o cantor, o público geral não conhece a demanda pela música de Renato Russo no Nordeste. "É engraçado porque não parece, mas tem uma galera que acompanha já há muito tempo a Legião Urbana aqui", conta. "Eu achava que o pessoal ia muito na música da moda, como funk e sertanejo. Mas, quando vamos fazer show, a casa está sempre cheia e o público é muito variado. Pessoas com 30 ou 40 anos e gente de 15, por influência dos pais."

A Legião Urbana Cover Recife varia entre dois shows: um que replica a apresentação da banda no Acústico MTV na íntegra e que compõe de um quarteto de cordas na segunda metade; o segundo, baseado na turnê O descobrimento do Brasil.

As músicas pedidas pelo público foram outro ponto de surpresa para Dido. "As músicas de sucesso aqui são diferentes do Sul. Tempo perdido, por exemplo, o povo não escuta muito aqui, o pessoal meio que enjoa", explica. "Varia muito de lugar para lugar. No interior, então, sempre pedem o lado B, com as canções Giz, Metal contra as nuvens e O mundo anda tão complicado."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

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