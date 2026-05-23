Nicole Bahls faz transplante capilar com técnica discreta e explica decisão





Aos 40 anos, a influenciadora e modelo Nicole Bahls revelou ter passado por um transplante capilar após enfrentar um quadro de alopecia androgenética, condição que provocou incômodo principalmente pela aparência da linha frontal do cabelo. O procedimento, realizado sem a necessidade de raspar os fios, foi compartilhado nas redes sociais da famosa e do médico responsável.

Segundo Nicole, a decisão surgiu por questões estéticas e também profissionais. Ela contou que se sentia desconfortável ao usar penteados presos, como rabos de cavalo, pois acreditava que a testa parecia maior do que gostaria. A influenciadora afirmou estar otimista com o resultado e disse esperar se sentir ainda mais confiante nos próximos meses, quando o crescimento dos fios se tornar mais evidente.

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O médico responsável explicou que foi utilizada a técnica conhecida como "No Shave", método que permite o transplante sem raspagem do cabelo, preservando a aparência natural durante a recuperação. A escolha, de acordo com o especialista, foi feita para que Nicole pudesse manter sua rotina e compromissos profissionais sem mudanças visíveis imediatas no visual.

Ainda conforme o profissional, o objetivo do procedimento foi redesenhar a linha frontal do couro cabeludo e aumentar a densidade capilar de forma discreta e natural, sem comprometer a identidade visual da influenciadora. O resultado definitivo deve aparecer gradualmente nos próximos meses, período necessário para o crescimento dos novos fios.