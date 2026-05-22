Peça reúne relatos sobre Brasília para chegar às raízes afetivas da cidade

Trio Mateus Ferrari, Marcio Menezes e Abaeté Queiroz trabalhamos juntos, desde 2013, com a temática de Brasília, que resultou em novo espetáculo - (crédito: Gleyka VS)

A peça Poéticas de Brasília estreia neste sábado (23/5) e domingo (24/5), às 19h, no Auditório do Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi) do Cruzeiro. O espetáculo gratuito de Mateus Ferrari, Abaeté Queiroz e Marcio Menezes se constrói a partir de relatos de pessoas anônimas, amigos e familiares desse trio para entender diferentes experiências reunidas na capital, além de retratar marcos históricos.

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Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa, Burle Marx e Oscar Niemeyer são alguns dos personagens de narrativa fragmentada que mistura teatro, música e humor. “O que buscamos é lançar um olhar afetivo e emotivo. É um espetáculo que fala sobre a Brasília oficial e também sobre essa Brasília mais informal, da forma como conseguimos perceber a nossa cidade”, diz Marcio Menezes.

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Os principais marcos apresentados se relacionam à construção da capital, como os sonhos de Dom Bosco, os projetos de interiorização e a Missão Cruls, tanto sob o ponto de vista oficial quanto sob o ponto de vista particular dos idealizadores da peça. “Não é uma montagem que procura trazer uma perspectiva social, mas, sim, uma perspectiva mais afetiva, sobre como a cidade pode afetar o olhar e a vivência de cada um”, aponta Menezes.

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O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), com produção da Tato Comunicação e apoio do Supermercado Veneza e do Cemi Cruzeiro. No segundo semestre deste ano, a peça vai circular pelo Plano Piloto e Planaltina.





Serviço





Poéticas de Brasília

Direção: Mateus Ferrari. Neste sábado (23/5) e no domingo (24/5), às 19h, no Auditório do Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi) do Cruzeiro. Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel