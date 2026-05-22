Davi Malizia, o Samir de "Êta mundo melhor", faz sua "estreia" como diretor

Depois de dar vida ao Samir, protagonista do núcleo infantil de Êta mundo melhor, novela da Globo, Davi Malizia se arriscou em uma nova experiência e aceitou o convite do diretor Fernando Ceilão — que já havia trabalhado com ele no filme Cartas para Deus — para brincar de dirigir no novo longa Vingança S.A..



Além da atuação, a direção também é uma grande paixão de Davi. Agora, ele teve a chance de acompanhar gravações de pequenos esquetes com suspense, aventura e uma pitada de humor, aprendendo na prática como funciona um plano-sequência e diversos detalhes de direção e câmera.



“Depois de estrelar o filme Cartas pra Deus, chamei o Davi para visitar o set do meu novo filme. Afinal, ele é apaixonadíssimo por cinema e hoje está aqui comigo brincando de assistente de direção”, contou Fernando Ceilão.



“Foi inesquecível esse dia. Ele me ensinou um monte de coisas: como fazer um plano-sequência, como ajustar a câmera para ficar perfeito… tô aprendendo muito. Está sendo incrível, inesquecível. Eu tô adorando!”, comemorou Davi.





