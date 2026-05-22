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Davi Malizia, o Samir de "Êta mundo melhor", faz sua "estreia" como diretor

O ator mirim que protagonizou o núcleo infantil da novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson como o filho de Candinho (Sérgio Guizé) foi convidado pelo diretor Fernando Ceilão para "brincar de dirigir" no novo longa dele, "Vingança S.A."

Eta mundo melhor Candinho ( Sergio Guizé ) e Samir ( Davi Malizia ). - (crédito: Globo/ Fábio Rocha)
Eta mundo melhor Candinho ( Sergio Guizé ) e Samir ( Davi Malizia ). - (crédito: Globo/ Fábio Rocha)

Depois de dar vida ao Samir, protagonista do núcleo infantil de Êta mundo melhor, novela da Globo, Davi Malizia se arriscou em uma nova experiência e aceitou o convite do diretor Fernando Ceilão — que já havia trabalhado com ele no filme Cartas para Deus — para brincar de dirigir no novo longa Vingança S.A..

Além da atuação, a direção também é uma grande paixão de Davi. Agora, ele teve a chance de acompanhar gravações de pequenos esquetes com suspense, aventura e uma pitada de humor, aprendendo na prática como funciona um plano-sequência e diversos detalhes de direção e câmera.

“Depois de estrelar o filme Cartas pra Deus, chamei o Davi para visitar o set do meu novo filme. Afinal, ele é apaixonadíssimo por cinema e hoje está aqui comigo brincando de assistente de direção”, contou Fernando Ceilão.

“Foi inesquecível esse dia. Ele me ensinou um monte de coisas: como fazer um plano-sequência, como ajustar a câmera para ficar perfeito… tô aprendendo muito. Está sendo incrível, inesquecível. Eu tô adorando!”, comemorou Davi.

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  • Fernando Ceilão orienta o
    Fernando Ceilão orienta o "assistente de direção" Davi Malízia Divulgação
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    Davi Malizi Divulgação

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/05/2026 19:14
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