Série documental revisita a conexão entre o Brasil e a Seleção Brasileira

A relação entre a Seleção Brasileira e sua torcida será o tema central da nova produção original da ESPN. A minissérie documental Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo estreia neste sábado (23/5) no Disney+ e na ESPN, em uma análise sobre as duas décadas que separaram a frustração da Copa do Mundo de 2006 e o novo momento de esperança impulsionado pela chegada de Carlo Ancelotti.
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Dividida em dois episódios de 56 minutos, a obra investiga como a campanha decepcionante do Brasil na Alemanha, marcada pelo estrelado “Quadrado Mágico”, representou o fim da era do “Joga Bonito” e deu início a um gradual distanciamento entre a equipe nacional e seus torcedores.
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Ao longo da série, a produção mostra como esse afastamento atingiu seu ponto mais simbólico na Copa do Mundo de 2022, quando muitos brasileiros passaram a apoiar a Argentina de Lionel Messi no Catar e passaram a encarar com naturalidade a possibilidade de um treinador estrangeiro comandar a Seleção.
Agora, 20 anos depois, o cenário parece ter mudado. Com Carlo Ancelotti no comando e uma nova geração de jogadores em ascensão, a minissérie retrata o ressurgimento do otimismo em torno da equipe nacional e a expectativa pela conquista do tão sonhado hexacampeonato.
Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo reúne depoimentos exclusivos de personagens que ajudaram a construir essa trajetória, como Luiz Felipe Scolari, Cafu, Danilo, Oscar, Paulinho, Luis Fabiano e Juninho Paulista.
A produção também conta com a participação dos jornalistas Tomer Savóia, Gláucia Santiago, Mauro Naves, André Kfouri e André Plihal.
Aquecimento para a Copa do Mundo de 2026
A estreia da minissérie faz parte da preparação da ESPN e do Disney+ para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que terá início em 11 de junho e será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
A marca mobilizará uma grande operação jornalística, com talentos brasileiros presentes in loco e integração com toda a equipe latino-americana da ESPN.
Na última semana, também foi anunciada a parceria com a Casa Rede Ronaldo, estrutura idealizada por Ronaldo Nazário em Miami, que reunirá jornalistas, influenciadores e celebridades durante o Mundial.
Criada e desenvolvida pelas equipes de Audiovisual e Digital da ESPN, Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo é uma reflexão sobre passado, presente e futuro da equipe mais vitoriosa da história das Copas do Mundo.
Datas de estreia
23 de maio – Lançamento dos dois episódios no Disney+
23 de maio, às 22h – Exibição do Episódio 1 na ESPN
30 de maio, às 22h – Exibição do Episódio 2 na ESPN
Saiba Mais
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