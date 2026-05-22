Série documental revisita a conexão entre o Brasil e a Seleção Brasileira

"Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo" estreia no Disney+ e na ESPN - (crédito: Divulgação)

A relação entre a Seleção Brasileira e sua torcida será o tema central da nova produção original da ESPN. A minissérie documental Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo estreia neste sábado (23/5) no Disney+ e na ESPN, em uma análise sobre as duas décadas que separaram a frustração da Copa do Mundo de 2006 e o novo momento de esperança impulsionado pela chegada de Carlo Ancelotti.

Dividida em dois episódios de 56 minutos, a obra investiga como a campanha decepcionante do Brasil na Alemanha, marcada pelo estrelado “Quadrado Mágico”, representou o fim da era do “Joga Bonito” e deu início a um gradual distanciamento entre a equipe nacional e seus torcedores.

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Ao longo da série, a produção mostra como esse afastamento atingiu seu ponto mais simbólico na Copa do Mundo de 2022, quando muitos brasileiros passaram a apoiar a Argentina de Lionel Messi no Catar e passaram a encarar com naturalidade a possibilidade de um treinador estrangeiro comandar a Seleção.

Agora, 20 anos depois, o cenário parece ter mudado. Com Carlo Ancelotti no comando e uma nova geração de jogadores em ascensão, a minissérie retrata o ressurgimento do otimismo em torno da equipe nacional e a expectativa pela conquista do tão sonhado hexacampeonato.

Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo reúne depoimentos exclusivos de personagens que ajudaram a construir essa trajetória, como Luiz Felipe Scolari, Cafu, Danilo, Oscar, Paulinho, Luis Fabiano e Juninho Paulista.

A produção também conta com a participação dos jornalistas Tomer Savóia, Gláucia Santiago, Mauro Naves, André Kfouri e André Plihal.

Aquecimento para a Copa do Mundo de 2026

A estreia da minissérie faz parte da preparação da ESPN e do Disney+ para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, que terá início em 11 de junho e será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A marca mobilizará uma grande operação jornalística, com talentos brasileiros presentes in loco e integração com toda a equipe latino-americana da ESPN.

Na última semana, também foi anunciada a parceria com a Casa Rede Ronaldo, estrutura idealizada por Ronaldo Nazário em Miami, que reunirá jornalistas, influenciadores e celebridades durante o Mundial.

Criada e desenvolvida pelas equipes de Audiovisual e Digital da ESPN, Reboot Seleção – Do Quadrado Mágico ao Mister Carlo é uma reflexão sobre passado, presente e futuro da equipe mais vitoriosa da história das Copas do Mundo.

Datas de estreia

23 de maio – Lançamento dos dois episódios no Disney+

23 de maio, às 22h – Exibição do Episódio 1 na ESPN

30 de maio, às 22h – Exibição do Episódio 2 na ESPN