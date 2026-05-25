Ana Jeckel lança novo livro juvenil e celebra carreira multiplataforma

Com 25 anos de idade e oito de carreira, a gaúcha Ana Jeckel se prepara para mais um grande lançamento. Kiwi e os Garotos Perdidos, seu novo livro juvenil publicado pela Editora Rocco, chegou às livrarias de todo o país. A obra marca um novo capítulo na trajetória da escritora, atriz e cantora, que já soma seis livros publicados e mais de 15 mil cópias vendidas apenas com sua série de maior sucesso, Nadia Keane.

A trama de Kiwi e os Garotos Perdidos acompanha Nalu, um rapaz que se muda para Ilhabela e reencontra os amigos de infância — os “Garotos Perdidos” — dos quais se afastou após uma tragédia. Juntos, eles entram em uma caça ao tesouro pirata escondido na ilha e conhecem Kiwi, uma garota misteriosa que Nalu suspeita ser uma sereia. Com uma narrativa que mistura aventura e fantasia, o livro aborda temas como amizade, luto, pertencimento e a dificuldade de crescer.

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“Sou muito orgulhosa desse projeto e estou super animada para saber o que os meus leitores vão achar”, afirma Ana.

Perguntada sobre onde busca inspiração para suas histórias, a autora é direta: “Em todos os lugares. As melhores histórias estão sempre nos lugares mais inusitados, quando você menos espera. Estão à nossa volta.” Ela cita filmes, livros, músicas, amigos, família e até os detalhes do bairro e da cidade. “Por isso gosto de viajar e sempre observar ao meu redor, sair da zona de conforto e explorar lugares diferentes, procurando por histórias que queiram ser contadas.”

Conquistar o jovem leitor na era digital

Com o público adolescente como alvo principal, Ana reconhece os desafios de disputar a atenção diante da internet. “É muito difícil e desgastante”, admite. Mas o esforço tem valido a pena. “Eles são super engajados e muito queridos. Alguns até me dão presentes: cartinhas escritas à mão, desenhos, maquetes, bandeiras. É a coisa mais legal do mundo.”

Ela revela que, mesmo que precise se ausentar das redes sociais por um tempo, sente segurança. “Sei que minhas histórias estão em boas mãos. Eles não vão deixá-las morrer.”

Ana também não esconde a ambição de ver suas histórias adaptadas para o cinema ou streaming. “É um dos meus grandes sonhos. Sempre me visualizei escrevendo séries de televisão, desenhos animados... é minha paixão.” Ela conta que muitos leitores comentam que parece que estão “assistindo a um filme” enquanto leem seus livros.

Em 2022, a autora já deu os primeiros passos nesse caminho: gravou um episódio piloto de Nadia Keane e o Tesouro Roubado, disponível no YouTube. “É sempre muito divertido ver os meus personagens ganhando vida.” Seu sonho profissional mais amplo é ainda maior: “Que meus livros sejam publicados em vários países, traduzidos para vários idiomas e que se transformem em todos os tipos de mídia possíveis. Quero alcançar o máximo de leitores e mudar o máximo de vidas que eu puder.”

Atriz, cantora e escritora

Além da escrita, Ana Jeckel construiu uma carreira sólida diante das câmeras. Ela participou da série do Disney Plus, Tudo Igual… SQN – cujas duas primeiras temporadas já estão disponíveis na plataforma –, onde interpreta Beta, uma jovem independente com dons artísticos. Também atuou na série do Disney Channel, Juacas, e protagonizou a websérie May@, no YouTube, que lhe rendeu indicações a prêmios no Brasil, na Ásia e na Itália — onde venceu como Melhor Atriz no Digital Media Festa em 2022. Seu último trabalho no audiovisual foi no filme Talismã, da produtora Vulcana Cinema.

Mesmo com a experiência como atriz e cantora (com clipes no Instagram e YouTube e canções no Spotify), Ana não planeja abandonar a escrita. “Não poderia largar a escrita, que é a minha maior paixão, nem agora, nem nunca”, finaliza.

Eventos de lançamento e nova série

Os leitores poderão encontrar Ana pessoalmente em breve. A autora estará presente na Bienal do Livro de São Paulo e fará seu primeiro evento de lançamento oficial com a Rocco em 6 de junho, na Livraria da Vila da Avenida Paulista.

Enquanto isso, sua série Nadia Keane continua em alta. O quinto volume, A Maldição de Olho-Rubro, foi lançado em fevereiro de 2026. A história acompanha Dimitri, um garoto resgatado sem memórias por um navio pirata, em uma jornada que mistura liberdade, aventura, pertencimento e a busca pelos próprios sonhos.