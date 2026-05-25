Artista da periferia carioca, Bruno Suzano chega ao streaming internacional

Bruno Suzano tem passagens por novelas da TV Globo e Record TV, percorreu o país com o espetáculo Belchior, o musical e esteve recentemente no elenco de Dona Beja, da HBO Max, como Alcides, o carteiro da cidade. Agora, o ator agora pode ser visto na série Man on fire, disponível na Netflix, em destaque no ranking global da plataforma.
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Na trama, Bruno interpreta Beto, personagem inserido em um núcleo de relações tensas, interesses e movimentações imprevisíveis. Integrando o núcleo brasileiro da série, ele atua ao lado de nomes do elenco nacional e internacional, também dividindo cena com Alice Braga e o protagonista, Yahya Abdul-Mateen II.
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Para contracenar com artistas estrangeiros, precisou ultrapassar uma barreira importante: o idioma, pois ele não falava inglês. Com dedicação intensa, mergulhou nos estudos e chegou ao set mais preparado. Desde então, passou a evoluir gradativamente tanto no inglês, quanto no espanhol. "Esse projeto representa quase como um selo de validação", afirma o ator.
A trajetória artística de Bruno começou aos 16 anos, em cursos de teatro na Zona Oeste. Depois, passou pelo tradicional O Tablado. O reconhecimento veio com a peça Olheiros do tráfico, que lhe rendeu prêmio de ator revelação e abriu portas para o audiovisual, com trabalhos no cinema, na televisão, além de projetos no streaming.
Significado coletivo
Nascido e criado na comunidade Jesuítas, em Santa Cruz, último bairro da capital fluminense, Bruno Suzano construiu sua trajetória artística entre muitos deslocamentos e persistência. Para Bruno, sua presença nesta super produção internacional também carrega um significado coletivo.
"Existe um racismo geográfico que dificulta a travessia de muitos jovens periféricos para os espaços onde as oportunidades costumam estar. Se a minha trajetória puder servir de referência e inspiração para quem sonha, já vale muito. Eu acredito que ninguém pode contra quem sonha", defende Suzano.
Ao refletir sobre essas barreiras, Bruno também transforma o tema em criação artística. O ator escreveu e está produzindo um solo teatral intitulado Nas costas do Cristo, que aborda justamente o chamado racismo geográfico presente na cidade do Rio de Janeiro.
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