Ex-rivais, Viviane Araújo e Nicole Bahls surgem coladinhas na Sapucaí

A última noite de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, foi palco de um reencontro que chamou atenção do público.
Viviane Araújo e Nicole Bahls apareceram juntas em clima amistoso, deixando para trás a rivalidade que marcou o passado das duas.
Nas redes sociais, Nicole compartilhou um vídeo ao lado da rainha de bateria do Acadêmicos do Salgueiro e fez questão de elogiar a antiga adversária.
"Tão bom te reencontrar, Viviane. Te ver feliz, te ver BRILHANDO MUITO", escreveu na legenda da publicação.
As duas dividiram os holofotes em A Fazenda 5, exibido em 2012 pela Record. Na época, protagonizaram discussões intensas ao longo da competição.
O embate final entre elas aconteceu na última roça antes da decisão, quando Nicole acabou eliminada.
Viviane seguiu para a final e conquistou o prêmio da edição com 84% dos votos, encerrando o reality como campeã.
Tão bom te reencontrar, Viviane, te ver feliz, te ver BRILHANDO MUITO ???????? pic.twitter.com/Z9YJ4rRRoo— Nicole Bahls (@nicolebahls) February 18, 2026
