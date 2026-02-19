Ex-rivais, Viviane Araújo e Nicole Bahls surgem coladinhas na Sapucaí

A última noite de desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, foi palco de um reencontro que chamou atenção do público.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Viviane Araújo e Nicole Bahls apareceram juntas em clima amistoso, deixando para trás a rivalidade que marcou o passado das duas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas redes sociais, Nicole compartilhou um vídeo ao lado da rainha de bateria do Acadêmicos do Salgueiro e fez questão de elogiar a antiga adversária.

"Tão bom te reencontrar, Viviane. Te ver feliz, te ver BRILHANDO MUITO", escreveu na legenda da publicação.

As duas dividiram os holofotes em A Fazenda 5, exibido em 2012 pela Record. Na época, protagonizaram discussões intensas ao longo da competição.

O embate final entre elas aconteceu na última roça antes da decisão, quando Nicole acabou eliminada.

Viviane seguiu para a final e conquistou o prêmio da edição com 84% dos votos, encerrando o reality como campeã.