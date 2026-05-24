Ana Hickmann revela primeiro presente que ganhou de Edu Guedes

Na nova mansão histórica do casal, Ana Hickmann mostra presentes luxuosos de decoração dados por Edu Guedes como primeiro presente de casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Hickmann e Edu Guedes se mudaram para uma casa nova, uma mansão histórica de 180 anos localizada em Araras, no interior de São Paulo. O casal batizou a residência como “Casa Gialla” e a apresentadora usou suas redes sociais para mostrar aos seguidores o primeiro dia no novo lar e um pouco da decoração escolhida para a mansão.

“Ainda está com algumas coisas faltando, mas está começando a aparecer”, diz Ana Hickmann, enquanto filma a sala da Casa Gialla.

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Em clima de mudanças e nostalgia, a empresária ainda mostra um par de lustres de cristal que enfeiTam a sala de jantar, com 1,80m de altura cada. “Esse é o primeiro presente de casamento que eu ganhei do meu marido. Eles têm 1,80m, da minha altura. Ele comprou em um antiquário de uma cidade próxima”, conta.

“Olha a quantidade de cristais, é muito, muito lindo. Eu só vi lustres assim na Itália, em Veneza. É lindo demais”, destaca a apresentadora.

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Além do presente cheio de memórias afetivas, Ana Hickmann fez um breve tour pela casa, que ainda está sem a maioria dos móveis e com algumas caixas espalhadas. A casa de Ana Hickmann e Edu Guedes fica na Fazenda São Bento, propriedade histórica do século 19 e que mantém a arquitetura da época.