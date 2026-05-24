Ana Hickmann revela primeiro presente que ganhou de Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes se mudaram para uma casa nova, uma mansão histórica de 180 anos localizada em Araras, no interior de São Paulo. O casal batizou a residência como “Casa Gialla” e a apresentadora usou suas redes sociais para mostrar aos seguidores o primeiro dia no novo lar e um pouco da decoração escolhida para a mansão.
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“Ainda está com algumas coisas faltando, mas está começando a aparecer”, diz Ana Hickmann, enquanto filma a sala da Casa Gialla.
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Em clima de mudanças e nostalgia, a empresária ainda mostra um par de lustres de cristal que enfeiTam a sala de jantar, com 1,80m de altura cada. “Esse é o primeiro presente de casamento que eu ganhei do meu marido. Eles têm 1,80m, da minha altura. Ele comprou em um antiquário de uma cidade próxima”, conta.
“Olha a quantidade de cristais, é muito, muito lindo. Eu só vi lustres assim na Itália, em Veneza. É lindo demais”, destaca a apresentadora.
Além do presente cheio de memórias afetivas, Ana Hickmann fez um breve tour pela casa, que ainda está sem a maioria dos móveis e com algumas caixas espalhadas. A casa de Ana Hickmann e Edu Guedes fica na Fazenda São Bento, propriedade histórica do século 19 e que mantém a arquitetura da época.