Por onde anda Letícia Persiles? Atriz de 'Além do Tempo' desabafa

Letícia Persiles atualmente pode ser vista em Além do Tempo (2015), novela em cartaz na faixa Edição Especial, no início das tardes da Globo. A atriz e cantora emplacou alguns trabalhos antes e depois da trama, mas não é mais vista há alguns anos nas telinhas.
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A artista é a protagonista da minissérie Capitu (2008), e da novela Amor Eterno Amor (2012) antes de interpretar Anita, no folhetim criado e escrito por Elizabeth Jhin.
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Após Além do Tempo, Letícia Persiles emplacou mais dois trabalhos na TV, nas novelas Orgulho e Paixão (2018) e Espelho da Vida (2019). Em 2018, numa entrevista concedida ao portal Notícias da TV, a artista desabafou sobre a falta de convites para novos trabalhos.
"Eu teria feito outras novelas se me chamassem. Se alguém está deixando de me convidar porque acha que eu recuso trabalho, não é nada disso. Por que eu recusaria algum papel? Pode oferecer que eu estou aqui!", afirmou Letícia. Além de ser atriz, ela é cantora e compositora e se apresenta com músicos em festas e eventos.
O texto Por onde anda Letícia Persiles? Atriz de Além do Tempo desabafou sobre falta de oportunidades foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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