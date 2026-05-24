Por onde anda Letícia Persiles? Atriz de 'Além do Tempo' desabafa

Por onde anda Letícia Persiles? Atriz de Além do Tempo desabafou sobre falta de oportunidades - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Letícia Persiles atualmente pode ser vista em Além do Tempo (2015), novela em cartaz na faixa Edição Especial, no início das tardes da Globo. A atriz e cantora emplacou alguns trabalhos antes e depois da trama, mas não é mais vista há alguns anos nas telinhas.

A artista é a protagonista da minissérie Capitu (2008), e da novela Amor Eterno Amor (2012) antes de interpretar Anita, no folhetim criado e escrito por Elizabeth Jhin.

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Após Além do Tempo, Letícia Persiles emplacou mais dois trabalhos na TV, nas novelas Orgulho e Paixão (2018) e Espelho da Vida (2019). Em 2018, numa entrevista concedida ao portal Notícias da TV, a artista desabafou sobre a falta de convites para novos trabalhos.

"Eu teria feito outras novelas se me chamassem. Se alguém está deixando de me convidar porque acha que eu recuso trabalho, não é nada disso. Por que eu recusaria algum papel? Pode oferecer que eu estou aqui!", afirmou Letícia. Além de ser atriz, ela é cantora e compositora e se apresenta com músicos em festas e eventos.

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