Mãe do apresentador Tadeu Schmidt morre aos 92 anos

Na publicação o apresentador do BBB compartilhou uma sequência de fotos ao lado da mãe e destacou o sentimento de gratidão diante da perda - (crédito: Reprodução/Instagram/@tadeuschmidt)

Morreu Janira Bezerra Schmidt, mãe do apresentador Tadeu Schmidt, aos 92 anos. O anúncio foi feito pelo jornalista da TV Globo nesta segunda (25/05).



O apresentador do BBB usou as redes sociais para comunicar e lamentar a morte de sua mãe, Janira, que morreu aos 92 anos. Na publicação o apresentador do BBB compartilhou uma sequência de fotos ao lado da mãe e destacou o sentimento de gratidão diante da perda.“Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver…”, escreveu.

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“O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos, e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira”, diz trecho da legenda do post.

Esta é a segunda perda enfrentada por Tadeu Schmidt em pouco mais de um mês. Em 17 de abril, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, irmão do jornalista, morreu em decorrência de complicações relacionadas a um câncer no cérebro.

Na ocasião, o apresentador comandava o BBB 26 e chegou a quebrar protocolos do reality show ao comunicar a perda aos finalistas, em consideração a Ana Paula Renault, que também havia recebido, durante o confinamento, a notícia da morte do pai, Gerardo Renault.