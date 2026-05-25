MasterChef Brasil: da explosão de audiência à reinvenção na TV aberta

Reality gastronômico da Band viveu auge em 2015 e hoje enfrenta queda de audiência diante da migração para o streaming - (crédito: Observatorio da TV)





Quando estreou na Band em 2014, o MasterChef Brasil rapidamente se transformou em um fenômeno raro para a emissora. Combinando competição gastronômica, histórias pessoais envolventes e uma estética de produção sofisticada, o reality conquistou público, repercussão nas redes sociais e se consolidou como uma das marcas mais fortes da televisão brasileira na última década. Mas, olhando para a trajetória de audiência ao longo de suas 12 temporadas com cozinheiros amadores, o programa revela também um retrato claro das mudanças no consumo de TV aberta no Brasil.

A primeira temporada, exibida em 2014, começou de forma discreta, com média de 3,6 pontos na Grande São Paulo. Era um resultado positivo para a Band, sobretudo considerando que o formato ainda era novidade no país. O sucesso inicial abriu caminho para aquilo que seria o auge absoluto da franquia.

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Em 2015, a segunda temporada atingiu 7,1 pontos de média, até hoje o melhor desempenho da história do MasterChef Brasil. Foi o momento em que o reality virou assunto nacional. O programa ultrapassou a barreira do nicho gastronômico e entrou definitivamente na cultura pop brasileira. Os episódios geravam enorme repercussão online, participantes se tornavam celebridades instantâneas e o formato vivia seu ápice criativo e comercial.

A partir de 2016, porém, começa um processo gradual de acomodação. A terceira temporada caiu para 4,5 pontos, patamar mantido nos anos seguintes. Em 2017, a quarta edição oscilou entre 4,5 e 5,2 pontos, enquanto a quinta temporada, em 2018, fechou novamente com 4,5 pontos. Ainda eram índices competitivos para a Band, mas já indicavam uma perda do impacto inicial.

Em 2019, a sexta temporada marcou 4,1 pontos, e em 2020, mesmo com as adaptações provocadas pela pandemia, a sétima registrou 4,4 pontos, mostrando certa estabilidade. Foi talvez o último momento em que o programa conseguiu sustentar um desempenho confortável na TV aberta.

A queda mais acentuada passa a ficar evidente a partir de 2021. A oitava temporada fechou com 2,5 pontos, praticamente metade do que o reality registrava poucos anos antes. Em 2022, a nona edição teve média semelhante, com 2,6 pontos, confirmando a tendência.

Já as temporadas mais recentes escancaram um novo cenário. Em 2023, a décima temporada oscilou entre 1,7 e 2,1 pontos. Em 2024, a 11ª temporada estreou com 2,3 pontos, mas sem repetir a força de outrora. Em 2025, a 12ª edição variou entre 1,5 e 2,0 pontos, encerrando com leve crescimento na grande final.

Mais do que um desgaste específico do formato, os números refletem transformações profundas no mercado audiovisual. O público da TV aberta mudou, envelheceu e fragmentou-se. Parte importante da audiência migrou para o streaming, para os vídeos curtos e para o consumo sob demanda. Programas longos, semanais e com estrutura parecida ao longo de muitos anos passaram naturalmente a enfrentar maior dificuldade para manter a mesma relevância numérica.

Ainda assim, seria injusto analisar o desempenho do MasterChef apenas pelos pontos no Ibope. Mesmo com audiência inferior à do auge, o reality segue sendo uma das marcas mais reconhecidas da Band, com forte presença digital, patrocinadores robustos e repercussão constante nas redes sociais algo que vai além da medição tradicional da televisão.

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A trajetória do MasterChef Brasil mostra justamente esse contraste: de fenômeno de massa na TV aberta a produto multiplataforma consolidado, com relevância distribuída entre televisão, internet e streaming. Se os números já não são os mesmos de 2015, a força da marca continua viva agora em um cenário de consumo muito diferente daquele em que o programa nasceu.

Ao completar mais de uma década no ar, o reality enfrenta o desafio clássico dos grandes sucessos longevos: continuar sendo relevante sem perder sua essência. E talvez essa seja hoje sua principal disputa tão competitiva quanto qualquer prova dentro da cozinha.

O texto MasterChef Brasil: da explosão de audiência ao desafio de se reinventar na TV aberta foi publicado primeiro no Observatório da TV.