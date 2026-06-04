Filho da escola pública, o ator João Xavier trilha caminho no audiovisual

O ator carioca João Xavier, 42 anos, inicia uma nova fase na carreira, conciliando duas emissoras e projetos de pesos distintos: na TV Globo, ele estreia como o inspetor Nélio no revival do clássico Você decide — agora integrado ao Caldeirão do Huck — e, na RecordTV, dá vida ao servo de Oseias na novela Amor em ruínas. A rápida participação em Três Graças como um policial serviu de antessala para essa nova guinada.

Você decide marcou época na teledramaturgia nacional entre 1992 e 2000, com histórias independentes que envolviam crime, dilemas morais e finais interativos. Agora, o formato ressurge em edições especiais dentro do dominical e João Xavier foi escalado para viver um dos papéis centrais do episódio que vai ao ar ainda neste semestre.

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"O inspetor Nélio investiga um caso brutal de maus-tratos dentro de uma cadeia", adianta o ator. O episódio, de tom psicológico e forte carga social, aborda a violência carcerária e os limites da lei. Xavier gravou cenas intensas e destaca o diferencial do novo Você decide: "O público volta a ter poder de escolha. Isso é eletrizante para o ator, porque você interpreta cada cena sabendo que o final pode surpreender até você", defende.

Novelas bíblicas

Enquanto na Globo o inspetor Nélio busca justiça, na RecordTV João Xavier se entrega a um papel de devoção e sofrimento. Em Amor em ruínas, novela bíblica que reconta a história do profeta Oseias, o ator vive um servo do protagonista — figura essencial para sustentar a trama de redenção e adultério espiritual. "Meu personagem não tem nome próprio na Bíblia, mas carrega o peso de testemunhar a dor de Oseias por dentro", diz.

A participação em Amor em ruínas consolida sua relação com a emissora. Antes disso, Xavier já havia passado por O Rico e Lázaro e pela série Reis . Na Record, o ator também integrou o elenco de Paulo, o apóstolo e deu vida a Nabu em A Rainha da Pérsia.

Escola Municipal

Nascido e criado no Rio de Janeiro, João Xavier começou a construir sua trajetória artística aos 16 anos, na Escola Municipal Eduardo Rabelo. Foi ali, no teatro da escola, que ele entendeu que queria viver de arte. Mas foi na música que encontrou o primeiro reconhecimento formal. Ingressou na Escola Municipal de Música de Itinga, em Itaguaí, onde se formou como contrabaixista — e conquistou bolsa integral por mérito, aprovado em rigoroso teste de aptidão. Mais tarde, João foi aprovado para o Curso de Formação do Artista Completo, na Fundição Progresso, sob a batuta de Fernando Bicudo e orientação da professora Claudiana Cotrim. O curso consolidou sua técnica e expandiu sua atuação para o audiovisual.

Antes de se firmar nas grandes emissoras, João Xavier construiu um currículo no streaming. Na Disney, participou de produções de destaque. Interpretou Gutierrez na quinta temporada de Impuros. Além disso, acumula experiência em campanhas publicitárias e comerciais para televisão — trabalho que exige disciplina, versatilidade e entrega imediata.

João Xavier celebra uma carreira construída com disciplina, formação multidisciplinar e dedicação — sem nunca ter tido padrinho ou berço de ouro. "Sou filho da escola pública", conclui.