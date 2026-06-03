Superjazz festival leva mistura psicodélica ao CCBB

Hoje, o Superjazz Festival mistura o som psicodélico do Experimental Dub, com participação de Renato Matos e Julia Carvalho, e a Orquestra JK, comandada pelo saxofonista, arranjador e maestro Ademir Jr., no CCBB. A programação tem início às 17h, com a discotecagem em vinil da Rádio Superjazz, e segue até às 21h30; os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site do CCBB.

Ademir Jr. e a Orquestra JK sobem ao palco às 18h30, com formação de 11 músicos. Com quase duas décadas de trajetória na música local, o grupo transita entre música brasileira, latinidades, jazz e releituras da música clássica nacional. "Levamos o show Arquétipos sonoros, que é uma leitura de memória das minhas principais influências nesses 40 anos como músico", explica Ademir Jr. "São compositores como Pat Metheny, Michael Brecker, Márcio Montarroyos, Chuck Mangione, Djavan, entre outros."

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Para o maestro, a Orquestra JK representa Brasília, cidade que define como "uma esponja cultural". "Passeamos bem por diversos estilos e com boa fluência desde do choro ao jazz, do rock ao samba. Somos ecléticos por natureza, assim como a marca do nosso JK que representa nossa capital", afirma. "O som de uma orquestra sempre é um instrumento de coesão social, por agregar muitos instrumentos e estilos no mesmo show."

Experimental Dub, Renato Matos e Julia Carvalho encerram a programação do dia com apresentação às 20h30. Os músicos misturam o dub jamaicano, subgênero do reggae, com a improvisação do jazz e poesia falada, com o objetivo de retratar duas facetas da capital. "Trazemos uma Leitura Dub de Brasília no seu formato mais completo: duas vozes, duas Brasílias, uma só frequência. O Renato com seu repertório de décadas em releituras dub, e a Julia trazendo o Brasil que chegou aqui e ficou: o forró, o reggae, o feminino, o Nordeste que pulsa dentro da capital", diz Bruno Portella, integrante do Experimental Dub.

O repertório da apresentação trabalha canções autorais de Renato Matos, que retratam Brasília em diferentes perspectivas: cidade utópica, política ou afetiva. Um telefone é muito pouco, Sussunga e Reggae do jacaré são algumas das canções que integram o show, interpretadas a partir da linguagem do dub, marcada por graves, delays e improvisações. "E tem espaço também para o repertório da Julia, que traz outra camada da cidade: as raízes nordestinas, o cotidiano e o feminino em canções autorais e versões criadas especialmente para esse show", adiciona Bruno.



Superjazz Festival

Nesta quarta-feira, de 17h às 21h30, no CCBB (SCES, Trecho 02, Lote 22 - Edifício Presidente Tancredo Neves). Entrada gratuita, mediante retirada no site do CCBB.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

