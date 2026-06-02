Yasmin Brunet se manifesta sobre OVNI no Paraná: "Difícil falar sem parecer doida"

A influenciadora Yasmin Brunet usou as redes sociais nesta terça-feira (2/6) para se manifestar sobre a polêmica de um homem que afirma ter visto um OVNI em Curitiba, no Paraná. Yasmin defendeu que seres extraterrestre existem, e que não se importar com as críticas.

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"Vocês que estão perguntando sobre a filmagem do OVNI no Paraná, achei legal mas acho comum hoje em dia. Quase todo mundo já viu OVNIs, eu mesma já vi 3. O que acho surreal é quem até hoje não acredita", começou Yasmin.

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vcs que estão perguntando sobre a filmagem do ovni no paraná… achei legal mas acho comum hoje em dia. quase todo mundo já viu ovnis, eu mesma já vi 3.

oq acho surreal é quem até hoje não acredita. — Yasmin Brunet ????????‍?? (@yasminbrunet1) June 2, 2026

A atriz ainda defendeu que seres de outros planetas vivem na Terra "há muito tempo" e que eles mudam de forma. "Eles estão aqui há muito tempo já, muito mesmo. Difícil falar sobre isso sem parecer doida, mas realmente tem ETs fingindo que são pessoas. Eles são shapeshifters", escreveu.

Entenda a polêmica de influenciador e Abin

O influenciador Mayk Leão, conhecido por produzir conteúdo sobre resgate de animais, relatou ter presenciado possíveis aparições de OVNIs em Campo Largo, no Paraná. O caso ocorreu no domingo (31/5).

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Nesta terça-feira (2/6), a Agência Brasileira de Inteligência entrou em um dos casos mais comentados das redes sociais nesta terça-feira (2/6) após negar ter enviado uma suposta carta ao influenciador Mayk Leão. O documento, divulgado pelo próprio criador de conteúdo, surgiu depois de ele viralizar ao compartilhar vídeos em que relata ter visto luzes no céu e ouvido sons incomuns.