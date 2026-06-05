Marcella Rica fala sobre retorno à atuação nas novelas e planos para a maternidade - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Marcella Rica abriu o coração sobre os planos para a vida artística e pessoal atualmente. A atriz e diretora, que estreou nas novelas no final da década de 2000, comentou acerca da possibilidade de voltar a atuar.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista não descartou a possibilidade. "Estou sempre aberta. Eu atuo desde os 12 e, querendo ou não, a minha jornada na direção começou muito mais tarde. Eu quis dedicar um pouco mais de tempo a isso, por ser uma nova jornada que precisa de muito estudo e foco", iniciou.

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"Hoje, para eu atuar, é muito difícil fazer uma novela, por exemplo, que demora nove meses e você só folga no domingo. É difícil, para mim, ficar tanto tempo distante da gerência da empresa. Ela ainda precisa muito de mim presente, não só para dirigir, mas para operacionalizar algumas coisas. Mas, obviamente, coisas menores, como séries e outros projetos pontuais com menos diárias, nunca deixaram de ser uma possibilidade. Eu não decidi parar de atuar de forma nenhuma. Acho que é uma questão de fase mesmo, de momento", destacou Marcella Rica, cujo trabalho mais recente no gênero foi em Topíssima (2019), na Record.

Atualmente em um relacionamento com a também atriz Natália Rosa, Marcella não descarta a possibilidade de construir uma família e passou pelo procedimento de congelamento de óvulos.

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"Não é uma decisão 100% fechada. Eu acho que tudo muda e precisamos estar abertos a refletir, repensar e entender. Mas eu sempre me senti assim e achava que, em algum momento, eu ia querer essa experiência tão rica. Só que eu não tenho essa coisa do quero engravidar ou preciso gerar. () congelamento de óvulos traz uma maior liberdade em relação a isso: você pode deixar essa decisão um pouco mais para frente. Hoje, não penso sobre isso como algo imediato", refletiu ela, que é ex-noiva de Vitória Strada.

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