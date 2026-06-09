Encontros e desencontros: como um hippie inspirou o livro "O tardio"

A presença de um hippie na fila do banco, no início dos anos 2000, desencadeou estalo em Maurício Melo Júnior. "Esse rapaz está um pouco atrasado", pensou. A inquietação fez o escritor mergulhar no universo da contracultura. O resultado desse processo se revela no romance O tardio, que o autor e jornalista lança nesta quarta-feira (10/6), às 19h, no Beirute da 109 Sul, com sessão de autógrafos.

A narrativa gravita em torno de Roberto e Sérgio, irmãos que não se conheceram. O primeiro aderiu, na década de 1970, ao movimento hippie, peregrinou por diferentes cidades e foi assassinado, enquanto o segundo leva vida confortável até que decide refazer o trajeto do irmão, 30 anos depois. Arembepe, Alto Paraíso, Trancoso, Pirenópolis e Lençóis são alguns dos cenários nos quais as histórias se passam. O autor visitou todos esses lugares, com método que se assemelha à apuração jornalística.

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Guiado por cartões-postais, o personagem Sérgio busca resquícios da contracultura e encontra um mundo diferente, mas com traços inabaláveis. "O mote do livro é a liberdade e a opressão, com referência a duas realidades que perduram", comenta Melo Júnior. "Ele tinha a necessidade de reviver a aventura do irmão, que ele descobre ser um idealista." Na interposição das duas histórias, ficam evidentes os contrastes das duas épocas.

"Se nos Estados Unidos o grande foco da contracultura foi a Guerra do Vietnã, no Brasil ele toma dimensão política, quando uma geração se divide entre a luta armada e social." A causa da morte de Roberto, no entanto, é violência desvinculada de fatores políticos. No meio desse enredo, o amor aparece na figura de Caliandra, mulher hippie que carrega mistérios.

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Jornalista e autor de literatura, Melo Júnior credita ao primeiro a disciplina e a descrença na ideia de inspiração, que norteiam o projeto literário. "Você tem que escrever, é ali que tudo surge. Minhas criações são centradas na realidade. Nesse sentido, ainda estou no movimento realista", define. Ele também publicou o livro de contos Sete solidões e os romances Noites simultâneas, Não me empurre para os perdidos e Sujeito oculto.

Serviço

Lançamento de O tardio (Editora Rua do Sabão, R$ 68,90), de Maurício Melo Júnior, nesta quarta-feira (10/6), às 19h, no Beirute (109 Sul)

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco