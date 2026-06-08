Endrick não quer que primeiro filho viva da fortuna da família

Endrick marcou o gol da vitória do Brasil sobre o Egito por 2 a 1, em Cleveland - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)





Endrick abriu o coração sobre as expectativas pela chegada do primeiro filho, fruto do seu casamento com a influenciadora Gabriely Miranda.

Em entrevista à revista Quem, o jogador da Seleção Brasileira descreveu o que pretende transmitir ao herdeiro, especialmente em relação ao dinheiro, ao trabalho e ao reconhecimento.

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"Eu não sei qual vai ser a carreira do meu filho, mas, se ele quiser estudar nas melhores universidades, criar alguma coisa nova, ser premiado, ser reconhecido, vai ter que se esforçar, abrir mão de muita coisa, de tempo", pontuou.

O atleta, de 19 anos, afirmou que o dinheiro tem um papel importante ao proporcionar segurança e qualidade de vida, mas que não é capaz de garantir admiração ou respeito das pessoas.

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Endrick também destacou que pretende transmitir a importância do mérito e das conquistas pessoais. "O que vou ensinar a ele é que ninguém vai aplaudir ele pelo que ele tem, mas só pelo que ele fizer", disse.