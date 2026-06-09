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Poliana Rocha diz se aprova os looks de dançarinas de Leonardo

A influencer respondeu a caixinha de perguntas no story do Instagram

Poliana Rocha diz se aprova os looks sensuais de dançarinas de Leonardo - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Poliana Rocha diz se aprova os looks sensuais de dançarinas de Leonardo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Poliana Rocha, em uma caixinha de perguntas no story, deu a sua opinião se, de fato, interfere nas roupas das dançarinas do marido, Leonardo, consideradas bastante sensuais no palco.

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"E as roupas das dançarinas, você autoriza?", questionou um seguidor curioso. "Sinceramente, não tenho interesse em opinar sobre isso. É uma decisão que não me cabe, e eu prefiro direcionar minha atenção para o que faz parte da minha vida!", desabafou.

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Recentemente, a influencer também foi questionada se as crises na vida amorosa dos filhos de Leonardo afetam o seu casamento. Sem papas na língua, Poliana respondeu à curiosidade do fã.

Deus me livre do problema que não é meu. Não!", disparou também em uma caixinha de perguntas no story.

O texto Poliana Rocha diz se aprova os looks sensuais de dançarinas de Leonardo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 09/06/2026 07:52
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