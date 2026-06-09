Poliana Rocha diz se aprova os looks de dançarinas de Leonardo

Poliana Rocha diz se aprova os looks sensuais de dançarinas de Leonardo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Poliana Rocha, em uma caixinha de perguntas no story, deu a sua opinião se, de fato, interfere nas roupas das dançarinas do marido, Leonardo, consideradas bastante sensuais no palco.

"E as roupas das dançarinas, você autoriza?", questionou um seguidor curioso. "Sinceramente, não tenho interesse em opinar sobre isso. É uma decisão que não me cabe, e eu prefiro direcionar minha atenção para o que faz parte da minha vida!", desabafou.

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Recentemente, a influencer também foi questionada se as crises na vida amorosa dos filhos de Leonardo afetam o seu casamento. Sem papas na língua, Poliana respondeu à curiosidade do fã.

Deus me livre do problema que não é meu. Não!", disparou também em uma caixinha de perguntas no story.

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