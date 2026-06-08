Confira todos os jogos brasileiros do Latin American Showcase

O Brasil conta com um mercado cada vez maior no mundo dos games e mostrou presença na seleção de jogos anunciados no Latin American Games Showcase (LAGS), com títulos de diferentes gêneros e com vários produtores independentes. O Correio separou alguns dos jogos que apareceram no evento e que tem por trás o desenvolvimento tupiniquim.

Magical Blush

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Com uma inspiração brilhante em Celeste, a Alkacer Game Studio traz Magical Blush, um jogo de ação e aventura com visão de cima que valoriza o combate e a exploração. O trailer mostra alguns dos chefes que a maga Arnin vai enfrentar, elementos libertados em sua terra que ela tem de deter para salvar seu lar. Um deles, o elemental do fogo, que aparece na prévia, remete a Mula Sem Cabeça do folclore brasileiro. Magical Blush é esperado para setembro de 2026 e possui uma demonstração jogável disponível na Steam:

https://store.steampowered.com/app/3488640/Magical_Blush/?l=brazilian

You Know The Drill

Escavar pode ser divertido e relaxante em You Know The Drill. Nele, o jogador controla uma broca remota e explora vários trechos no solo para adquirir mais recursos. O jogo conta com uma árvore de habilidades para melhorar a broca e conseguir cada vez mais itens. You Know The Drill aproveitou o LAGS para o lançamento do título que já está disponível na loja da Steam:

https://store.steampowered.com/app/3833760/You_Know_The_Drill/?l=brazilian

Canvas Infernum

O que acontece quando o conceito de inferno vai sumindo da mente das pessoas? Simples, faça uma pintura renascentista que simbolize toda a perdição do submundo. Essa é a proposta do roguelike de estratégia da Canvas Ink Games, misturando a arte visual de Hieronymus Bosch, mestre da pintura do horror, com outros grandes nomes dessa quadra artística. O título promete um desafio de combinar as peças como em um jogo de tabuleiro, enquanto vai criando algo assustador ou extremamente artístico. O jogador ainda vai receber diversas questões dos demônios locais sobre os pecadores do recinto, o que pode liberar melhorias permanentes para novos ciclos de jogatina. Canvas Infernum ainda não tem data de lançamento, mas possui uma demonstração disponível na Steam:

https://store.steampowered.com/app/3497280/Canvas_Infernum/?l=brazilian

Toada Brava

O Duque de Santacrúz possui um poder sobrenatural e cabe ao jogador detê-lo. Toada Brava traz o macaquinho Kako em uma jornada para salvar sua mãe, enquanto ajuda a revolução na cruzada contra o Duque. O título mistura o Japanese Role-Playing Game (JRPG) com desenhos feitos a mão, no melhor estilo O Escudeiro Valente da All Possible Futures. Ele é uma aventura com cara de Brasil na parceria entre o artista Mateus Granizo e o Estúdio Asteristic Game. O título ainda não tem uma janela de lançamento, mas possui uma demonstração disponível na Steam:

https://store.steampowered.com/app/4253580/Toada_Brava/?l=portuguese

Litany

Montar um deck para descer até o último inimigo da dungeon, enquanto utiliza as cartas para fortalecer o grupo de personagens e produzir uma combinação forte o suficiente para vencer os inimigos. O jogo traz vários personagens e permite que o jogador abra pacotes de boosters para fortalecer suas tropas e adquirir novos guerreiros. Litany ainda não tem uma data lançamento confirmada, mas conta com uma demonstração disponível na Steam:

https://store.steampowered.com/app/4227270/Litany/?l=brazilian&curator_clanid=4777282

Dream Delirio’s

Um bullet hell tupiniquim onde o jogador assume Magnus, um mascote de cereal matinal que tem a tarefa de acabar com os pesadelos infantis das crianças. O título ainda conta com um sistema de cartas que concede bônus para o jogador durante o tiroteio da arena. Além de vários personagens disponíveis, o título conta com uma gama extensa de diferentes armas para lidar com as levas de inimigos. Dream Delirio’s ainda não tem uma data de lançamento, mas o título recebeu uma demonstração jogável na Steam:

https://store.steampowered.com/app/3692710/Dream_Delirios/

Stamperor! The Jester's Decree

O imperador alien, que por acaso é um bobo da corte, deve decidir arbitrariamente os rumos do seu povo. Enquanto toma decisões, o jogador vai criando vários pontos na cidade e deve gerenciar dinheiro, comida, felicidade, segurança e população. O título vai trazer tramas contínuas que crescem durante as partidas, colocando vários personagens para depender das escolhas do bobo. Stamperor! The Jester's Decree ainda não tem uma data de lançamento, mas conta com uma demonstração na sua página da Steam:

https://store.steampowered.com/app/4551150/Stamperor_The_Jesters_Decree/?l=brazilian&curator_clanid=32686107

Ornament Tower

O casal de exploradores Azulin e Guaraná entram em missão perigosa e acabam sendo amaldiçoados ao se aproximarem de uma misteriosa torre. Para resolver o problema e desvendar o enigma que reside dentro da construção, eles partem juntos para subir até o topo do edifício. O visual mistura um jogo de quebra-cabeça, que pode ser jogado tanto sozinho, quanto em cooperativo, as cinemáticas do jogo são o que chamam mais atenção, por conta da inspiração em clássicos da era do PlayStation 1. O título ainda não tem data de lançamento, para mais informações você pode checar a página oficial na Steam:

https://store.steampowered.com/app/4780280/Ornament_Tower/?l=brazilian

ARTIUS: Pure Imagination

Um artista frustrado coloca as mãos em um livro mágico e passa a remodelar sua cidade natal, que era um polo cultural, em um lugar extremamente anti-arte. Assim, artistas de vários frontes diferentes, se unem para evitar que o mundo perca a criatividade e utilizando seus talentos como sua principal arma. ARTIUS é um jogo de plataforma 2D inspirado em títulos clássicos como Sonic: The Hedgehog, onde o importante é correr em alta velocidade e acertar inimigos enquanto acelera por aí. O título conta com quatro personagens jogáveis e com um modo cooperativo de tela dividida. ARTIUS: Pure Imagination ainda não tem uma data de lançamento confirmada, mas já possui uma demonstração na Steam:

https://store.steampowered.com/app/3599920/ARTIUS_Pure_Imagination/?l=brazilian

Ghostless

Em um futuro alternativo, a Inteligência Artificial tomou conta do mundo e mais do que nunca ficou difícil diferenciar que é verdadeiramente humano, de quem é máquina. Em uma terra devastada, cabe ao jogador procurar aliados, recrutar e administrar sua base para liderar uma rebelião que vai reagir contra os androides. O jogo vai contar com uma trama sombria de ficção científica, trazendo muita paranoia no processo. O estilo de pixel arte da Coffeenauts salta aos olhos e dá um charme retrô ao título. Ghostless ainda não tem uma data de lançamento oficial, mas para ficar por dentro de atualizações do título, você pode acompanhar a página do jogo na Steam:

https://store.steampowered.com/app/2506520/GHOSTLESS/?l=brazilian

Final Flavor

Com uma pesada inspiração no anime Dungeon Meshi, Final Flavor traz vários heróis incumbidos de explorar uma masmorra traiçoeira para seguir os passos de um chef lendário, enquanto cozinham em seu caminho até lá. O jogo traz de volta os antigos estilos de RPG de exploração, com texto, poucas cores e a adição de um ambiente criado proceduralmente. Cozinhar faz parte das mecânicas com os bônus sendo adicionados conforme o jogador come e aprende novas receitas. Tudo isso enquanto explora a masmorra. Final Flavor ainda não tem uma data de lançamento, mas tem uma demonstração disponível para teste na Steam:

https://store.steampowered.com/app/4319240/Final_Flavor/?l=portuguese

Aviãozinho do tráfico pré 4

O grande sucesso viral de Aviãozinho do tráfico 3 fez um novo título tão frenético quanto o primeiro jogo. A sequência promete mais armas, locais para visitar, com direito a Salvador e o Céu. Embarque em um a jornada repleta de tiroteio, que utiliza o clássico estilo de FPS (Frames Per Second) dos primórdios do gênero na era de Doom e Quake. O próprio criador define que o jogo é um tributo aos mods dos anos 2000,a pirataria do início do século e a música brasileira. Aviãozinho do tráfico pré 4: sobraram demônios do portal pro inferno na favela que abri e agora tenho que salvar os mamadas do Ronaldo chega em 16 de setembro deste ano e tem uma demonstração disponível na Steam para teste:

https://store.steampowered.com/app/4241920/AVIOZINHO_DO_TRFICO_PR_4_SOBRARAM_DEMONIOS_DO_PORTAL_PRO_INFERNO_NA_FAVELA_QUE_ABRI_E_AGORA_TENHO_QUE_SALVAR_OS_MAMADAS_DO_RONALDO/

Super Tacky Astro Ranger

A Mad Mimic anunciou em primeira mão seu próximo título, Super Tacky Astro Ranger, um roguelite nos moldes de Hades que traz uma aventura espacial. O jogo promete uma grande seleção de armas disponíveis para o jogador, que vão compor o estilo caótico do título. Astro vai lutar contra os Morgs numa batalha acirrada para conseguir retornar ao seu planeta e salvar seu povo. O jogo ainda não tem uma data de lançamento definida, para mais informações você pode conferir a página oficial da Steam:

https://store.steampowered.com/app/4043670/Super_Tacky_Astro_Ranger__STAR/

Bravo Gaspar!

Preso em show sádico, o jogador deve entreter Gaspar, o mestre do bizarro circo. Nele, o player enfrenta inimigos, enquanto alguns bônus são adicionados conforme a partida avança. Porém, novas adversidades também aparecem no caminho, que prometer dificultar ainda mais a missão. Um roguelike criativo feito pela Epopeia Games de Gaucho and The Grassland e Mullet Madjack. O jogo ainda não tem uma janela de lançamento para chegar, para mais informações você pode conferir a página oficial da Steam:

https://store.steampowered.com/app/3469290/BRAVO_GASPAR/

Fourleaf Fields

Cultivar vegetais com o tamanho de uma pessoa normal é fácil, mas a tarefa é mais dicívil quando o jodador tem o tamanho de uma cenoura. Fourleaf Fields é um jogo de fazendinha onde um personagem minúsculo incumbido de cultivar diferentes tipos de alimentos, enquanto monta um núcleo de personagens cheios de histórias para contar. Confira o playtest e mais informações acessando a página oficial da Steam do jogo:

https://store.steampowered.com/app/3560050/Fourleaf_Fields/?l=brazilian

Black Sailors

Ex-escravizados foram libertos e agora partem para o mar para lutar na Baía de Todos os Santos no Brasil. O jogo traz um combate tático entre embarcações focado no combate naval, ao instruir o jogador a saquear caravelas portuguesas, interceptar navios negreiros e libertar os cativos. Além disso, faz parte da missão dar apoio a quilombos escondidos entre as ilhas, onde cada decisão fortalece a resistência e abre novas frentes de liberdade. O título é esperado para 2027 e você pode conferir mais informações na página da Steam:

https://store.steampowered.com/app/4230650/Black_Sailors_Bay_Of_All_Saints/?l=portuguese

Deep Dish Dungeon

O jogo de sobrevivência e exploração dentro da masmorra da Behold Studios de Knights of Pen and Paper e Chroma Squad. Ele traz um multiplayer para desbravar a fundo os segredos e enigmas, equanto muitas ameaças residem no interior do lugar. Entre combate, descanso e tarefas na cozinha, os heróis devem explorar de forma cautelosa o espaço assustador. O jogo ainda não tem uma janela de lançamento para chegar, mas já é possível conferir ma demonstração na Steam:

https://store.steampowered.com/app/2871520/Deep_Dish_Dungeon/