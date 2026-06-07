Neta de Carlos Alberto expõe término em meio a tratamento contra câncer

A influenciadora Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, expôs o fim do relacionamento com o ator Guilherme Vieira - (crédito: Reprodução/Instagram )

A influenciadora Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, expôs o fim do relacionamento com o ator Guilherme Vieira, conhecido por ter atuado em Chiquititas, por meio de um desabafo nas redes sociais. Na publicação, ela afirma que decidiu encerrar a relação após enfrentar traições e falta de apoio enquanto trata um câncer de mama.

Em um vídeo publicado no TikTok, Bruna compartilhou uma trend de “arrume-se comigo” enquanto se preparava para terminar com o então namorado. “Esse homem já me viu chorando e me humilhando tantas vezes por causa dele que, assim, hoje, pelo menos, eu quero estar bem gata”, disse.

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Nos comentários da publicação, uma seguidora perguntou o motivo do término. Bruna então detalhou algumas das situações que enfrentou durante o relacionamento como traições, falta de empatia e cuidado enquanto estava no momento delicado do tratamento.

A influenciadora assumiu publicamente o namoro com Guilherme Vieira em janeiro. Conhecido pela atuação em Chiquititas e pela participação em A Fazenda 16, o ator acompanhou parte do tratamento de Bruna após o diagnóstico de câncer de mama.

Aos 24 anos, ela foi diagnosticada com câncer de mama, no fim de dezembro de 2025. Desde então, ela tem compartilhado nas redes sociais detalhes da rotina de tratamento e momentos do processo de recuperação. Em maio deste ano, Bruna fez a cirurgia para remoção das mamas e do tumor, e afirmou que entrou em remissão completa da metástase e parcial do câncer.