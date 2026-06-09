The Legend of Zelda: Ocarina of Time tem remake anunciado para este ano - (crédito: Divulgação / Nintendo )

A Nintendo anunciou durante a Direct de hoje o remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. O jogo está previsto para ser lançado ainda em 2026 e estará disponível exclusivamente para o Nintendo Switch 2.

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No pequeno trailer revelado, é possível escutar a Deku Tree (árvore Deku) contando a clássica história dos Kokiri e do garoto que não possuía uma fada. Em sequência, aparece o novo visual do jovem Link, agora em um estilo realista, na primeira cena do jogo.

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Originalmente lançado em 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, com nota 99 de 100 em sites de avaliação de games como metacritic. O título também serviu de inspiração para inúmeros jogos futuros e chega agora à sua terceira versão uma vez que, para além do original lançado para o Nintendo 64, o game também teve uma versão remasterizada para o Nintendo 3DS.