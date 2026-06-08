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'Tomb Raider: Legacy of Atlantis' ganha data de lançamento; veja

Reimaginação do jogo de 1996 chega com visual modernizado, história expandida e lançamento simultâneo para consoles da nova geração. Jogo terá dublagem em português do Brasil

Jogadores brasileiros receberão suporte completo em português, com dublagem e legendas localizadas - (crédito: Divulgação/Crystal Dynamics)
Jogadores brasileiros receberão suporte completo em português, com dublagem e legendas localizadas - (crédito: Divulgação/Crystal Dynamics)

A Amazon Game Studios, em parceria com a Crystal Dynamics e a Flying Wild Hog, revelou novos detalhes de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, reimaginação do primeiro jogo da franquia lançado originalmente em 1996. O lançamento está marcado para 12 de fevereiro de 2027 e ocorrerá simultaneamente para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam e Nintendo Switch 2.

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Na nova aventura, Lara Croft embarca em uma jornada para desvendar os mistérios da lendária Atlantis. A exploração levará a arqueóloga por diferentes regiões do mundo, incluindo selvas no Peru, ruínas históricas na Grécia e desertos no Egito. Além dos tradicionais quebra-cabeças da série, a protagonista contará com novas habilidades de movimentação, como o uso de um gancho para travessia de cenários.

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O combate também recebeu atualizações. As clássicas pistolas duplas de Lara retornam para enfrentar mercenários, animais selvagens e criaturas mitológicas. Um dos momentos mais icônicos do jogo original, o confronto contra o T-Rex, estará presente na nova versão com uma abordagem mais cinematográfica e em maior escala.

A pré-venda já está disponível em três edições. A versão padrão, com preços a partir de R$ 259, inclui o jogo digital completo e o traje exclusivo “Survivor” como bônus de compra antecipada. Já a edição Deluxe, a partir de R$ 299, adiciona 48 horas de acesso antecipado, o traje “Parisian Fugitive” e um pacote de expansão de história previsto para o período pós-lançamento.

Para os colecionadores, haverá uma edição especial vendida por US$ 199,99. O pacote reúne todos os conteúdos da versão Deluxe e inclui itens físicos como uma estatueta de Lara Croft enfrentando o T-Rex, estojo Steel Case, mini livro de arte, broche temático e chaveiro exclusivo.

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 08/06/2026 08:59
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