Novo livro de Maria Félix Fontele reflete perplexidade do tempo

A jornalista e escritora Maria Félix Fontele lança, hoje, o livro Labirinto do caos. A obra reúne 14 contos que refletem a perplexidade dos tempos atuais, numa linha temporal que vai até 2050. "Esse livro nasceu do desejo de encarar o futuro, não como espetáculo, mas como vertigem humana", diz Fontele. O evento será na cafeteria Caferante, a partir das 18h30.

A representação do caos, segundo a autora, está mais na mudança das relações pessoais do que na incerteza do futuro tecnológico. O livro explora a dicotomia entre humano e máquina, memória e esquecimento, natureza e artificialidade. Os cenários distópicos descritos têm influências do realismo mágico de Gabriel García Márquez e Jorge Luis Borges, bem como dos trabalhos de ficção científica de Arthur C. Clarke e de George Lucas, criador da saga de Star Wars.

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Temáticas como desastres ambientais, lutas de poder e controle das emoções também atravessam a obra. As personagens, que são pessoas comuns, veem-se inseridas em contextos complexos, "de normalização do absurdo, o que provoca dilemas e inquietações", antecipa a autora. O livro, que surgiu em meio à pandemia, foi pensado como saída diante da impotência, "válvula de escape para tempos sombrios", como descreve a autora.

Longe de pessimista, essa abordagem se encaminha para a compreensão da perplexidade, movimento que, para Fontele, colabora na busca por soluções. "Ficamos do lado da esperança, da confiança e da positividade." A autora, que pretende desenvolver, em trabalhos futuros, universo que vai até o ano de 2100, não enxerga o contexto como alarmante. "Temos duas grandes ferramentas ao nosso favor: sensibilidade e imaginação. Acredito que nenhuma máquina terá esses dois requisitos."

A obra tem projeto gráfico de Jeferson Barbosa e Gabriele Oliveira. Cada conto se inicia com ilustrações que se relacionam à narrativa. Labirinto do caos foi publicado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).



Serviço

Lançamento de Labirinto do caos (Mondru Editora, R$ 50), de Maria Félix Fontele, hoje, a partir das 18h30, no Caferante (203 Sul).

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco