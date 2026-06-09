o ex-ator relatou que o homem, que também estava acompanhado de familiares, seguiu com ofensas à sua esposa - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Michel Gomes, conhecido por já ter atuado em diversas novelas da Globo, relatou ter sido alvo de um ataque racista neste último domingo (7/6), quando chegava a um restaurante para almoçar com a família.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou que o caso ocorreu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele estava acompanhado da esposa, a assistente de direção Fernanda Verçosa, da enteada, da sogra e do avô de Fernanda. Enquanto a companheira estacionava o carro, um homem começou a xingá-los.

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"A pessoa que estava no carro atrás do nosso começou a buzinar sem parar, trazendo desconforto para a gente. Quando conseguiu passar por nós, ele começou a xingar em nossa direção. Muitos palavrões. Chamou minha esposa de filha da p*ta. Entramos no restaurante chateados e, lá dentro, encontramos novamente esse homem, que veio me encarar", contou Michel Gomes.

Além disto, o ex-ator da Globo relatou que o homem, que também estava acompanhado de familiares, seguiu com ofensas à sua esposa e fez gestos obscenos. Apesar da situação, ele contou que ainda não registrou boletim de ocorrência, visto que está em busca de descobrir a identidade do agressor por meio da placa do carro. "Fiquei com temperamento quente"

"Quem estava dirigindo nem era eu, era a minha esposa. Ele acabou com a nossa tarde. Preferimos sair do local. Ninguém concordou com a atitude dele. Eu fiquei realmente com o temperamento quente, porque eu não aceito esse tipo de desaforo. Minha enteada chorando, todos nervosos. Tudo porque ele queria passar na nossa frente no estacionamento", lamentou o ator, que está longe das novelas desde Nos Tempos do Imperador (2021).

O texto Protagonista de novela da Globo relata ataque racista em restaurante no Rio: Fiquei com temperamento quente foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.