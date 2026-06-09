"De modo geral, tento ouvir pessoas que me interessam", diz o humorista - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Fábio Porchat costuma ser alvo de polêmicas e até mesmo críticas dos haters de plantão nas redes sociais em virtude das suas piadas e posicionamentos.

Em entrevista ao jornal O Globo, o humorista e apresentador comentou que costuma receber uma enxurrada de mensagens maldosas, mas não busca se importar. "Hoje em dia não bate (mal). Você consegue já ver que é articulado, quem vai fazer um ataque combinado. Fica muito claro. O mundo de comentários nas redes sociais é um mundo muito específico, de gente que bota para fora raivas, anseios e precariedade pessoal", disse.

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O apresentador do Que História É Essa, Porchat?, e sócio-fundador do Porta dos Fundos, destacou, ainda, como lida com críticas profissionais. "Lido bem. De modo geral, tento ouvir pessoas que me interessam. Pode ser que eu rebata "Não é bem assim e tal". Mas são dois tipos de crítica", explicou. "Levo isso a sério"

"Não tenho problema em aceitar, mas ao mesmo tempo às vezes não concordo. E também não sou muito de olhar crítica e ver o que está acontecendo, mas chega para mim. As pessoas mandam "parabéns", dizem: ‘Adorei, muito legal isso aqui’. Sinto que um episódio do programa deu certo quando recebo mensagem de WhatsApp. Aí vejo que furou a bolha", declarou Fábio Porchat. "Levo isso bastante a sério", pontuou.

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O texto Fábio Porchat revela que não aceita qualquer tipo de crítica e dispara: Levo isso a sério foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.