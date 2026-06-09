A despedida da dama da gravura

A comunidade artística de Brasília se prepara para prestar as últimas homenagens à gravadora e professora Lêda Watson, que morreu no último domingo (7), aos 93 anos. Reconhecida como uma das pioneiras da gravura brasiliense e responsável pela formação de gerações de artistas no Distrito Federal, Lêda será velada nesta quarta-feira (10), na Capela 1 do Campo da Esperança, na Asa Sul.

A cerimônia de despedida acontecerá das 9h às 11h. Em seguida, às 11h15, será realizada a cremação. Em comunicado divulgado pela família, filhos, netos e bisnetos convidam amigos, alunos, artistas e admiradores para a despedida daquela que ficou conhecida como a “dama da gravura”.

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Segundo informações divulgadas nas redes sociais, a artista sofreu uma queda em casa que resultou em uma fratura no fêmur. Internada para tratamento, desenvolveu um quadro de sepse e não resistiu às complicações.

A morte de Lêda provocou grande comoção entre artistas, ex-alunos e instituições culturais da capital. Referência na gravura em metal, ela ajudou a construir a identidade das artes visuais de Brasília desde os primeiros anos da cidade, transformando seu ateliê em um espaço de aprendizado e experimentação por onde passaram alguns dos principais gravadores do Distrito Federal.

Formada pela Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e pela École Nationale des Beaux-Arts, em Paris, Lêda trouxe para Brasília uma sólida formação artística e uma visão moderna da gravura. Seu trabalho dialogava com a tradição abstrata brasileira, ao mesmo tempo em que ajudava a consolidar uma produção local reconhecida nacionalmente.

Além da atuação como artista e professora, Lêda teve papel importante na organização da cena cultural brasiliense. Foi uma das fundadoras do Museu de Arte de Brasília (MAB), inaugurado em 1985, e participou ativamente de iniciativas voltadas ao fortalecimento das artes visuais na capital.

Serviço

Velório de Lêda Watson



Dia 10 de junho, das 9h às 11h, na Capela 1 do Campo da Esperança (Asa Sul). A cremação ocorre às 11h15.