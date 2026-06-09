MC Carol revela medo em 'Quem Ama Cuida' por estreia como atriz

Eu chego no set ainda com medo, mas o elenco me abraçou demais", disse a cantora - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A segunda fase de Quem Ama Cuida prepara a chegada de novos personagens e reviravoltas inesperadas. MC Carol, inclusive, será uma das atrizes que ganhará espaço na novela das nove da Globo.

Na trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a cantora interpretará Mirtes, mulher que comanda um restaurante ao lado do marido, Laurentino (Alan Rocha). Ela criou o sobrinho, Camilo (Antonio Caramelo), enquanto a cunhada, Nancy (Jeniffer Nascimento), estava presa.

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Em entrevista ao jornal O Globo, MC Carol descreveu as semelhanças entre ela e sua personagem. "A minha personagem é uma pessoa que mesmo não sendo mãe, é muito mãe. Ela é muito carinhosa, atenciosa, sempre está ali cuidando do Camilo. E isso é muito novo para mim. Mas a minha personalidade, a Carolina, também é muito diferente da MC Carol", declarou. "Estou sem chão"

A também, atriz, por sua vez, contou, ainda, como surgiu o convite para participar de Quem Ama Cuida. "Eu fui querendo conhecer, fazer as aulas, saber mais desse mundo de atuação, mas eu tinha uma esperança de me chamarem para alguma participação. E aí eu ganhei esse presente que é a Mirtes. Eu ainda estou sem chão, a ficha ainda está caindo. Eu chego no set ainda com medo, mas o elenco me abraçou demais", disse ela, que também concilia as gravações com a série Impuros, do Disney+.

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O texto MC Carol revela medo nos bastidores de Quem Ama Cuida por estreia como atriz: Estou sem chão foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.